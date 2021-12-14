Самые длинные пещеры в мире
Сегодня, 10:00
10. Хёллох, 201 946 м
Самая длинная пещера в Европе расположена в северных предгорьях Гларусских Альп в Швейцарии. Это пещера Халлох. Его глубина также впечатляет — 939 метров.
Пещера была открыта в 1875 году. Она имеет два входа. Второй верхний вход был открыт совсем недавно, в 1980 году. Нижняя часть пещеры доступна для посетителей. Летом бывают сильные наводнения, поэтому значительная часть тоннелей остается под водой.
9. Лечугилья, 222 572 м
В горном массиве Гуадалупе, в США, а точнее в Нью-Мексико, находится национальный парк Карлсбадские пещеры. Здесь можно увидеть не только одну из самых длинных, но и самых глубоких пещер США. Это Лечугилия. До 1986 года эта пещера называлась «Мизери-яма». Когда-то это был небольшой колодец, глубина которого не превышала 25 м, спустившись по нему, можно было попасть в систему туннелей, протянувшихся на 120 м.
В 1984 году спелеологи получили разрешение на раскопки, а два года спустя была обнаружена новая часть пещеры. Теперь его также называют каньоном, в который расположен вход. Свое название он получил благодаря широко распространенному виду агавы — Agave lechuguilla.
Эта пещера уникальна, для нее характерно множество залежей кристаллических минералов. Некоторые из них поражают воображение, например гигантские гипсовые «люстры» размером до 6 метров.
Вы можете узнать больше о пещере, посмотрев документальный фильм BBC из сериала «Планета Земля», серия 4 «Пещеры» также посвящена Лечугили.
8. Гуа-Эир-Джерних, 227 009 м
В горном массиве Калимантан, на территории Малайзии, находится пещера Гуа-Эйр-Джерних. Он был открыт в 1978 году английскими спелеологами. Входов много, к главному можно добраться с реки на лодке.
это многоэтажная пещерная система в известняке. Считается самым длинным в Азии. Всего 5 уровней, на дне которых находится река пещер.
7. Уинд, 237 716 м
В Блэк-Хиллз, в США, в Южной Дакоте, можно полюбоваться Пещерой Ветра. Известен с 1881 года, образовался в известняках под воздействием термальных вод. Это огромный лабиринт со множеством туннелей. Гротта дель Венто богата минералами.
Ее естественный вход небольшой в диаметре, всего 0,35 м. Чтобы туристы могли посетить пещеру, был прорезан дополнительный канал. Теперь его может посетить любой желающий, спустившись в глубины пещеры на лифте. Сюда регулярно организуют экскурсии.
Но всем, кто хочет прогуляться по его туннелю, стоит взять с собой теплую одежду, потому что здесь всегда дует холодный ветер. Название Wind Cave также можно перевести как «Wind Cave». Именно благодаря ветру здесь образовались уникальные отложения кальцита, переплетающиеся в невероятно красивые узоры. В 1903 году территория пещеры стала национальным парком.
6. Шуанхэдун, 238 479 м
В горном массиве Суйян, расположенном в Китае, в провинции Гуйчжоу, находится обширная пещерная система — Шуангхедун. Ее исследования ведутся с 1987 года. За это время ее посетило более 20 экспедиций из разных стран, включая Японию, Францию и, конечно же, Китай.
Пещера появилась из гипса и доломита. Здесь протекает как минимум три реки, образующие водопады и озера. В них есть рыба и креветки. Некоторые рыбы весят больше одного килограмма. В пещере можно встретить саламандр, лягушек, различных насекомых, в том числе пауков, и летучих мышей.
5. Оптимистическая, 257 000 м
В Подольском хребте, который находится на территории Украины, можно посетить пещеру с интересным названием «Оптимистическая». Это одна из самых длинных гипсовых пещер в мире. До сих пор он полностью не исследован.
Пещера была открыта в 1966 году. Она была обнаружена случайно. В 1965 году спелеологи клуба «Циклоп» обследовали Ветровую пещеру, расположенную у села Королевка. Они обратили внимание на уходящий под землю ручей. Спелеологи вернулись сюда через год, обследовав 400 м пещеры. Дальнейшие исследования показали, что это одна из самых длинных известных пещер.
Название «Оптимистичный» родилось потому, что скептически настроенные коллеги спелеологов называли их «оптимистами». После этого здесь было более 200 отправлений. В пещере можно полюбоваться сталактитами, элитой. Его ходы находятся на глубине 20 м.
4. Окс-Бель-Ха, 270 200 м
В массиве Тулум, простирающемся на просторы Мексики, на севере полуострова Юкатан находится пещера Окс Бель Ха. Его название переводится как «Три пути воды». Это огромная система подводных пещер, относящаяся к карстовой. Открыт в 1996 году.
Особенность этой пещеры — огромное количество входов, не менее 140. До сих пор она полностью не исследована, но уже открыто более 80 ответвлений. Попасть туда не так-то просто, потому что все проходы дубов Бель-Ха затоплены, а некоторые подводные течения выходят на Карибское море.
Его могут исследовать только дайверы. Эти подводные течения имеют огромное влияние на флору и фауну, благодаря им здесь можно встретить экзотические растения.
3. Джевел, 310 732 м
В массиве Блэк-Хиллз, расположенном в США, в Южной Дакоте, можно увидеть пещеру Джевел Карст, или, как ее еще называют, Драгоценность. Имеет только один естественный вход. Здесь дуют сильные ветры, скорость которых достигает 15 м / с. Все галереи пещеры покрыты слоем кальцита, толщина которого достигает 17 см, из-за чего имеет необычный вид.
Он был открыт в 1900 году и через 8 лет после открытия стал национальным памятником. Исследователи Альберт и Франк Мишо задались вопросом, откуда доносится завывание ветра, и обнаружили небольшую дыру в каньоне.
Несмотря на то, что он был обнаружен очень давно, его масштабное изучение началось сравнительно недавно. При желании можно спуститься и все осмотреть самостоятельно, ведь здесь организуют экскурсии. Для посетителей создан искусственный вход, часть галерей и переходов оборудована мостами.
2. Сак-Актун, 346 740 м
В горах Тулума в Мексике находится невероятная пещера Сак-Актун. Практически все залито водой. Пещерная система расположена на севере полуострова Юкатан. Было непросто доказать, что он такой большой.
Были исследованы и другие пещерные системы, и со временем было обнаружено, что все они связаны с Сак-Актун, которая стала одной из самых длинных пещер в мире. Его название переводится как «Белый грот».
это завораживающее зрелище: прозрачная вода, в которой плавают сомы, пираньи, в окружении необычных сталактитов. Есть также много огромных пауков-голиафов и летучих мышей. Для тех, кто хочет увидеть все своими глазами, существует специальный туристический маршрут.
1. Мамонтова, 651 784 м
Самая длинная пещера находится в Аппалачском массиве, в США, она называется «Мамонтова», она относится к карстовым. Он образовался в слое известняка. До сих пор он не исследован полностью, исследовано всего 587 км, где обнаружено около 20 больших залов и столько же глубоких шахт.
Называется он так потому, что с английского слово «мамонт» можно перевести как «огромный». Именно из-за размеров он получил такое название.
Пещера была открыта в 1797 году, но до этого времени здесь жили люди, индийские мумии. Он имеет богатую историю, за несколько столетий менял владельцев, а в 1941 году здесь был создан национальный парк.
По материалам: Sivator