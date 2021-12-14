Самые длинные пещеры в мире

10. Хёллох, 201 946 мСамая длинная пещера в Европе расположена в северных предгорьях Гларусских Альп в Швейцарии. Это пещера Халлох. Его глубина также впечатляет — 939 метров.Пещера была открыта в 1875 году. Она имеет два входа. Второй верхний вход был открыт совсем недавно, в 1980 году. Нижняя часть пещеры доступна для посетителей. Летом бывают сильные наводнения, поэтому значительная часть тоннелей остается под водой.9. Лечугилья, 222 572 мВ горном массиве Гуадалупе, в США, а точнее в Нью-Мексико, находится национальный парк Карлсбадские пещеры. Здесь можно увидеть не только одну из самых длинных, но и самых глубоких пещер США. Это Лечугилия. До 1986 года эта пещера называлась «Мизери-яма». Когда-то это был небольшой колодец, глубина которого не превышала 25 м, спустившись по нему, можно было попасть в систему туннелей, протянувшихся на 120 м.В 1984 году спелеологи получили разрешение на раскопки, а два года спустя была обнаружена новая часть пещеры. Теперь его также называют каньоном, в который расположен вход. Свое название он получил благодаря широко распространенному виду агавы — Agave lechuguilla.Эта пещера уникальна, для нее характерно множество залежей кристаллических минералов. Некоторые из них поражают воображение, например гигантские гипсовые «люстры» размером до 6 метров.Вы можете узнать больше о пещере, посмотрев документальный фильм BBC из сериала «Планета Земля», серия 4 «Пещеры» также посвящена Лечугили.8. Гуа-Эир-Джерних, 227 009 мВ горном массиве Калимантан, на территории Малайзии, находится пещера Гуа-Эйр-Джерних. Он был открыт в 1978 году английскими спелеологами. Входов много, к главному можно добраться с реки на лодке.это многоэтажная пещерная система в известняке. Считается самым длинным в Азии. Всего 5 уровней, на дне которых находится река пещер.7. Уинд, 237 716 мВ Блэк-Хиллз, в США, в Южной Дакоте, можно полюбоваться Пещерой Ветра. Известен с 1881 года, образовался в известняках под воздействием термальных вод. Это огромный лабиринт со множеством туннелей. Гротта дель Венто богата минералами.Ее естественный вход небольшой в диаметре, всего 0,35 м. Чтобы туристы могли посетить пещеру, был прорезан дополнительный канал. Теперь его может посетить любой желающий, спустившись в глубины пещеры на лифте. Сюда регулярно организуют экскурсии.Но всем, кто хочет прогуляться по его туннелю, стоит взять с собой теплую одежду, потому что здесь всегда дует холодный ветер. Название Wind Cave также можно перевести как «Wind Cave». Именно благодаря ветру здесь образовались уникальные отложения кальцита, переплетающиеся в невероятно красивые узоры. В 1903 году территория пещеры стала национальным парком.6. Шуанхэдун, 238 479 мВ горном массиве Суйян, расположенном в Китае, в провинции Гуйчжоу, находится обширная пещерная система — Шуангхедун. Ее исследования ведутся с 1987 года. За это время ее посетило более 20 экспедиций из разных стран, включая Японию, Францию ​​и, конечно же, Китай.Пещера появилась из гипса и доломита. Здесь протекает как минимум три реки, образующие водопады и озера. В них есть рыба и креветки. Некоторые рыбы весят больше одного килограмма. В пещере можно встретить саламандр, лягушек, различных насекомых, в том числе пауков, и летучих мышей.5. Оптимистическая, 257 000 мВ Подольском хребте, который находится на территории Украины, можно посетить пещеру с интересным названием «Оптимистическая». Это одна из самых длинных гипсовых пещер в мире. До сих пор он полностью не исследован.Пещера была открыта в 1966 году. Она была обнаружена случайно. В 1965 году спелеологи клуба «Циклоп» обследовали Ветровую пещеру, расположенную у села Королевка. Они обратили внимание на уходящий под землю ручей. Спелеологи вернулись сюда через год, обследовав 400 м пещеры. Дальнейшие исследования показали, что это одна из самых длинных известных пещер.Название «Оптимистичный» родилось потому, что скептически настроенные коллеги спелеологов называли их «оптимистами». После этого здесь было более 200 отправлений. В пещере можно полюбоваться сталактитами, элитой. Его ходы находятся на глубине 20 м.4. Окс-Бель-Ха, 270 200 мВ массиве Тулум, простирающемся на просторы Мексики, на севере полуострова Юкатан находится пещера Окс Бель Ха. Его название переводится как «Три пути воды». Это огромная система подводных пещер, относящаяся к карстовой. Открыт в 1996 году.Особенность этой пещеры — огромное количество входов, не менее 140. До сих пор она полностью не исследована, но уже открыто более 80 ответвлений. Попасть туда не так-то просто, потому что все проходы дубов Бель-Ха затоплены, а некоторые подводные течения выходят на Карибское море.Его могут исследовать только дайверы. Эти подводные течения имеют огромное влияние на флору и фауну, благодаря им здесь можно встретить экзотические растения.3. Джевел, 310 732 мВ массиве Блэк-Хиллз, расположенном в США, в Южной Дакоте, можно увидеть пещеру Джевел Карст, или, как ее еще называют, Драгоценность. Имеет только один естественный вход. Здесь дуют сильные ветры, скорость которых достигает 15 м / с. Все галереи пещеры покрыты слоем кальцита, толщина которого достигает 17 см, из-за чего имеет необычный вид.Он был открыт в 1900 году и через 8 лет после открытия стал национальным памятником. Исследователи Альберт и Франк Мишо задались вопросом, откуда доносится завывание ветра, и обнаружили небольшую дыру в каньоне.Несмотря на то, что он был обнаружен очень давно, его масштабное изучение началось сравнительно недавно. При желании можно спуститься и все осмотреть самостоятельно, ведь здесь организуют экскурсии. Для посетителей создан искусственный вход, часть галерей и переходов оборудована мостами.2. Сак-Актун, 346 740 мВ горах Тулума в Мексике находится невероятная пещера Сак-Актун. Практически все залито водой. Пещерная система расположена на севере полуострова Юкатан. Было непросто доказать, что он такой большой.Были исследованы и другие пещерные системы, и со временем было обнаружено, что все они связаны с Сак-Актун, которая стала одной из самых длинных пещер в мире. Его название переводится как «Белый грот».это завораживающее зрелище: прозрачная вода, в которой плавают сомы, пираньи, в окружении необычных сталактитов. Есть также много огромных пауков-голиафов и летучих мышей. Для тех, кто хочет увидеть все своими глазами, существует специальный туристический маршрут.1. Мамонтова, 651 784 мСамая длинная пещера находится в Аппалачском массиве, в США, она называется «Мамонтова», она относится к карстовым. Он образовался в слое известняка. До сих пор он не исследован полностью, исследовано всего 587 км, где обнаружено около 20 больших залов и столько же глубоких шахт.Называется он так потому, что с английского слово «мамонт» можно перевести как «огромный». Именно из-за размеров он получил такое название.Пещера была открыта в 1797 году, но до этого времени здесь жили люди, индийские мумии. Он имеет богатую историю, за несколько столетий менял владельцев, а в 1941 году здесь был создан национальный парк.