Самый богатый человек в мире Илон Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time

Вадим Карасев

50-летний миллиардер, самый богатый человек в мире Илон Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time.

Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От кризиса изменения климата, который угрожает самому существованию [человека], от проблем неравенства до новых границ возможного — никто не воплощает в себе темы этого года лучше, чем человек 2021 года Илон Маск,

— цитирует ТАСС главного редактора Time Эдварда Фельзенталя.





В издании отметили, что сегодня практически невозможно не знать, кто такой Илон Маск, потому что он буквально везде: у него есть космическая компания, которая доминирует на рынке ракетных запусков; автомобильная компания, которая лидирует на рынке электрокаров; наконец твиттер, где он развлекает 65 миллионов своих подписчиков странными шутками (из-за которых иногда обрушиваются акции компаний). В поп-культуре основатель SpaceX и Tesla также известен своими эксцентричными поступками — например, тем, какое имя он и его бывшая возлюбленная Граймс дали своему сыну.

Илон Макс хорошо известен и в России, и не только из-за периодического обмена колкостями с Дмитрием Рогозиным: в народ уже давно ушел мем с фразой "Как тебе такое, Илон Маск?", в котором принято сравнивать русскую смекалку с изобретениями Маска.

Состояние Илона Маска по данным Forbes на октябрь 2021 года оценивалось в 271,3 миллиарда долларов.

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