Сбер подвел итоги конкурса видеороликов на экотемы

Байкальский банк Сбербанка совместно с благотворительным фондом «Подари Планете Жизнь», при поддержке президентского гранта провел межрегиональный конкурс видеороликов на экологическую тематику «180 секунд для Мира», сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Участниками экоконкурса стали 66 школ (856 учеников 1-11 классов) из Иркутской области, Республики Бурятия, Республики Саха(Якутия), Забайкальского края. 147 видеороликов были заявлены на номинации «180 секунд для мира»:





«Наши традиции» — семейные, школьные традиции о сбережении окружающего мира;







«Моя малая Родина» — защита природы, бережное отношение к своей Родине, городу, посёлку;







«Моя – экопривычка» — понимание того, что нужно начать с себя, приучить себя к полезным экопривычкам;







«Планета будущего» — креативное мышление о технологиях будущего для сбережения нашей планеты;







«Человек и животные» — об отношении человека к домашним и диким животным; информация о действиях людей, отражающихся на мире животных; о позитивных экопривычках, которые помогают улучшить, а иногда и спасти, животный мир.





Работы на конкурс «180 секунд для мира» принимались в период с 6 сентября по 22 ноября 2021 года. Подведение итогов и награждение победителей состоялось в рамках полуфинала премии «Делаю для мира», финалистами стали 25 видеороликов. 7 победителей — участников из городских и сельских школ регионов получили награду — сертификаты на сумму 10 000 рублей для приобретения электроники; школа № 19 (Иркутск), как победитель в спецноминации «Самая активная школа», награждена сертификатом на приобретение электроники на сумму в 50 000 рублей.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

— Сегодня Сбер отличается не только высокотехнологичными решениями, но и осознанным отношением к экоследу от своей деятельности. Мы сами активно поддерживаем ESG*-принципы и призываем всех включаться в такие экоответственные проекты. Вот почему Байкальский банк решил провести творческий экоконкурс среди детей и молодежи «180 секунд для мира». Эковоспитание нужно начинать с детства, и целью конкурса было именно формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе планеты. Нам важно поддерживать экологическое просвещение жителей регионов, важно мотивировать детей и взрослых делать конкретные шаги и действия, направленные на сохранение природы. И то, что в конкурсе было так много участников, так много ярких и неравнодушных работ говорит о том, что мы идем в верном направлении, экотема откликается у людей, дети растут с правильным пониманием об окружающем мире.

Итоги конкурса будут размещены на сайте организатора конкурса 1mforfuture.ru. Каждый участник конкурса «180 секунд для мира» имеет право стать участником Международного конкурса «Минута для будущего» 2021 года.

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