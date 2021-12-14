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Сегодня в Minecraft Dungeons добавят новые достижения и начнется первый сезон

Сегодня в Minecraft Dungeons добавят новые достижения и начнется первый сезон


Игра Minecraft Dungeons сегодня, 14 декабря, получает крупное обновление, которое знаменует начало первого сезонного приключения — Cloudy Climb. Вместе с первым сезонным приключением, в игру будет добавлено несколько новых достижений, о чем сообщает портал trueachievements. Таких достижений будет 10, суммарно они дадут возможность заработать 220 очков Gamerscore.

В первом сезонном приключении игры Minecraft Dungeons игроки получат доступ к башне, которая перестраивается при каждом прохождении. Кроме того, в игре появится аналог боевого пропуска, по которому часть предметов можно разблокировать бесплатно. Всего заявлено много новых предметов косметики, питомцев, талантов и так далее.


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Игра Minecraft Dungeons доступна в Game Pass.

Minecraft Dungeons

Пробивайтесь через врагов в совершенно новой динамичной игре во вселенной Minecraft по мотивам классических подземных приключений! Покоряйте…
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По материалам: newxboxone

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