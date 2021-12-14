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Семибалльные пробки зарегистрированы на дорогах Иркутска вечером 14 декабря

Семибалльные пробки зарегистрированы на дорогах Иркутска вечером 14 декабря

По данным сервиса «2ГИС», вечером 14 декабря в Иркутске образовались многочисленные заторы на дорогах. Проезд затруднен в Свердловском, Октябрьском и Правобережном округах.

Пробки возникли на Седова, Ленина, Рабочей, Кожова, 3 Июля, бульваре Гагарина, Чкалова, местами на Советской, Лермонтова, объездной дороге в микрорайон Первомайский, Сергеева, Ольховской. По данным на 19:22, дорожная ситуация оценивалась в семь баллов.


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По материалам: irk

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