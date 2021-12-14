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Senua’s Saga: Hellblade II уже сравнили с первой частью

Senua’s Saga: Hellblade II уже сравнили с первой частью


В рамках The Game Awards 2021 показали первое видео с геймплеем Senua’s Saga: Hellblade II. Видео было хорошо воспринято игроками, хотя из него и не становится известно много нового о будущем проекте Ninja Theory, у которого все еще нет даты релиза.

В сети уже появились сравнения Senua’s Saga: Hellblade II с первой частью. Одно из таких сравнений можно видеть ниже. Автор ролика постарался найти похожие по картинке кадры из первой Senua’s Saga: Hellblade и второй, чтобы показать отличия в графике и проработанности игрового мира.


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Отметим, что Senua’s Saga: Hellblade II разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

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По материалам: newxboxone

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