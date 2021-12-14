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Сертификат о вакцинации от коронавируса защищен от подделок, заявила Голикова

Сертификат о вакцинации от коронавируса защищен от подделок, заявила Голикова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:04  Автор: Ольга Шульга



QR-коды на сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции наносят, чтобы защитить этот документ от подделки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Наши коллеги из министерства внутренних дел… поставили перед нами вопрос о необходимости защиты этого документа от подделки. И, имея определенный опыт работы портала госуслуг, мы воспользовались штриховым кодом, который лишь является технологическим решением подтверждения действительности сертификата вакцинированного», — сказала она.

Получить сертификат по уровню антител на портале госуслуг можно будет уже в декабре


Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте Правительство внесло в Госдуму 12 ноября. Согласно первому документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, либо справки, подтверждающей, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. В кабмине уточняли, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Законопроект о QR-кодах на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок был 13 декабря снят с рассмотрения Советом Думы.



#QR-код #вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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