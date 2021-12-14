Слух: Эти 9 игр добавят в Game Pass до конца недели





Декабрь — праздничный игровой сезон, и большую часть новинок в подписке Game Pass можно ожидать на этой неделе. В последнюю неделю декабря выходит мало игр в релиз, и навряд ли подписка будет пополняться большим количеством проектов.

Похоже, что британский канал Xbox On (который управляется командой Xbox UK) раньше времени раскрыл список игр, которые пополнят Game Pass в декабре. Они опубликовали видео, которое можно видеть ниже. В нем говорится, что следующие 9 игр прибудут в Game Pass уже на этой неделе:

Lake (Xbox, PC, xCloud) — 16 декабряFirewatch (Xbox, PC, xCloud) — 16 декабряBroken Age (Xbox, PC, xCloud) — 16 декабряBen 10: Power Trip (Xbox, PC, xCloud) — 16 декабряMortal Kombat 11 (Xbox, PC, xCloud) — 16 декабряThe Gunk (Xbox, PC, xCloud) — 16 декабряRace with Ryan (Xbox, PC, xCloud) — 16 декабряPaw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay (Xbox, PC, xCloud) — 16 декабряTransformers: Battlegrounds (Xbox, PC, xCloud) — 16 декабря

Отметим, что про выход в Game Pass игры The Gunk было известно и ранее, как и ходили слухи о возможном выходе в подписке Mortal Kombat 11. Тогда как остальные игры из этого списка можно считать сюрпризами.

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Вероятно, уже в ближайшие дни — сегодня или завтра — Microsoft представил официально список новинок в Game Pass на вторую половину декабря.