Соучредитель Twitch Джастин Кан запустит гейминговый NFT-маркетплейс

Сооснователь видеостримингового сервиса Twitch Джастин Кан анонсировал запуск маркетплейса Fractal для игровых NFT. Проект он реализует совместно с группой отраслевых предпринимателей.

https://twitter.com/justinkan/status/1470438429406240773

"Никогда не думал, что снова стану основателем [стартапа]. Что ж, я вернулся. Я провел основную часть своей карьеры, связывая игры, создателей и игроков. Twitch — уже большая часть метавселенной. Fractal — следующий шаг", — написал он.

В число соучредителей маркетплейса вошли основатель гейминговой компании XPD Media Робин Чан (продал ее Zynga), сооснователь сервиса Google Drive Дэвид Вюрц и Майк Энджелл, работавший ранее в Fast и Shopify.

Платформу запустят на основе блокчейна Solana.

Fractal выступит в качестве первичного и вторичного рынков. Гейминговые компании смогут продавать на площадке новые цифровые коллекционные предметы пользователям, а последние — торговать активами между собой.

Команда проекта также рассчитывает разработать новые варианты использования NFT в играх.

В комментарии для Protocol Кан добавил, что они планируют стать не только маркетплейсом, но и компанией, занимающейся инфраструктурой блочейнов. По его словам, команда хочет сделать более доступными модели кредитования и стипендий, продвигаемые играми вроде Axie Infinity.

Напомним, ранее участок виртуальной земли в Axie Infinity продали за 550 ETH (около $2,46 млн на тот момент). Представители проекта назвали это рекордным приобретением в истории сектора.