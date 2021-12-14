Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Соучредитель Twitch Джастин Кан запустит гейминговый NFT-маркетплейс

Соучредитель Twitch Джастин Кан запустит гейминговый NFT-маркетплейс

Соучредитель Twitch Джастин Кан запустит гейминговый NFT-маркетплейс


Сооснователь видеостримингового сервиса Twitch Джастин Кан анонсировал запуск маркетплейса Fractal для игровых NFT. Проект он реализует совместно с группой отраслевых предпринимателей.


https://twitter.com/justinkan/status/1470438429406240773

"Никогда не думал, что снова стану основателем [стартапа]. Что ж, я вернулся. Я провел основную часть своей карьеры, связывая игры, создателей и игроков. Twitch — уже большая часть метавселенной. Fractal — следующий шаг", — написал он.


В число соучредителей маркетплейса вошли основатель гейминговой компании XPD Media Робин Чан (продал ее Zynga), сооснователь сервиса Google Drive Дэвид Вюрц и Майк Энджелл, работавший ранее в Fast и Shopify.   


Платформу запустят на основе блокчейна Solana.


Fractal выступит в качестве первичного и вторичного рынков. Гейминговые компании смогут продавать на площадке новые цифровые коллекционные предметы пользователям, а последние — торговать активами между собой.


Команда проекта также рассчитывает разработать новые варианты использования NFT в играх.


В комментарии для Protocol Кан добавил, что они планируют стать не только маркетплейсом, но и компанией, занимающейся инфраструктурой блочейнов. По его словам, команда хочет сделать более доступными модели кредитования и стипендий, продвигаемые играми вроде Axie Infinity.


Напомним, ранее участок виртуальной земли в Axie Infinity продали за 550 ETH (около $2,46 млн на тот момент). Представители проекта назвали это рекордным приобретением в истории сектора.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Жительница Ачинска, подозреваемая в краже денег из банка, сама явилась в полицию
Жительница Ачинска, подозреваемая в краже денег из банка, сама
Четверо заключенных ангарской ИК-2 объявили голодовку
Четверо заключенных ангарской ИК-2 объявили голодовку
"Веселый вечер в Лондоне": Дэвид Бекхэм с сыновьями Ромео и Крузом и дочерью Харпер посетили рождественскую ярмарку
"Веселый вечер в Лондоне": Дэвид Бекхэм с сыновьями Ромео и
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 декабря 2021 года
Житель Кемерово продал дом и отдал мошенникам 3 млн рублей в попытках заработать на криптовалютах
Житель Кемерово продал дом и отдал мошенникам 3 млн рублей в попытках
«КАМАЗ» разработает систему учета автозапчастей в блокчейне Everscale
«КАМАЗ» разработает систему учета автозапчастей в блокчейне Everscale
Соучредитель Twitch Джастин Кан запустит гейминговый NFT-маркетплейс
Соучредитель Twitch Джастин Кан запустит гейминговый NFT-маркетплейс
Glassnode: рынок криптодеривативов указывает на осторожный настрой трейдеров
Glassnode: рынок криптодеривативов указывает на осторожный настрой
ForkLog подарит три VR-гарнитуры Quest 2 — нужно всего лишь пройти квест!
ForkLog подарит три VR-гарнитуры Quest 2 — нужно всего лишь пройти
Отчет: 47% хакерских атак в 2021 году пришлись на программы-шифровальщики
Отчет: 47% хакерских атак в 2021 году пришлись на
Подтвердили роман? В сети обсуждают страстный поцелуй Дани Милохина и Евгении Медведевой на шоу "Ледниковый период"
Подтвердили роман? В сети обсуждают страстный поцелуй Дани Милохина и
Эти 5 игр удалят из Game Pass в конце месяца – 31 декабря
Эти 5 игр удалят из Game Pass в конце месяца – 31 декабря

Топ на сегодня

Хорошие новости в 2021 году
Хорошие новости в 2021 году
300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
Встречается с бывшей девушкой Даниила Квята и боится пауков: что мы знаем о гонщике "Формулы-1" Максе Ферстаппене, "укравшем" победу у Льюиса Хэмилтона
Встречается с бывшей девушкой Даниила Квята и боится пауков: что мы
Моргенштерн высмеял еще одни обвинения в свой адрес
Моргенштерн высмеял еще одни обвинения в свой адрес
Оксана Федорова показала 8-летнюю дочь-балерину в образе Снегурочки
Оксана Федорова показала 8-летнюю дочь-балерину в образе Снегурочки

Еще по теме

Twitch обещают сделать безопаснее после обвинения стримеров в домогательствах
На Twitch появится возможность стрима для четверых
В Китае заблокировали Amazon Twitch
Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в список «30 до 30» в США