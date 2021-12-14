Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Депутаты Госдумы пока не будут обсуждать проект закона о введении QR-кодов на транспорте из-за COVID-19. Об этом со ссылкой на слова спикера Вячеслава Володина, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение», — написал он в своем телеграм-канале.

Вячеслав Володин пояснил, что парламентарии исходили из позиции президента Владимира Путина о недопустимости «опрометчивых решений», от которых пострадают граждане. О том, что законопроект о QR-кодов в самолетах и поездах отправят на доработку, Вячеслав Володин говорил 13 декабря. Он объяснил это позицией регионов и самих россиян. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря Владимир Путин выразил надежду, что необдуманных шагов по ограничениям на транспорте удастся избежать, призвав тщательно взвесить все риски.

В Кремле, поясняя решение парламентариев, напомнили о точке зрения главы государства по этому поводу: приоритет — интересы людей. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что необходимость антиковидных мер не должна вызывать «существенных неудобств и неприятностей» для граждан, и добавил, что «людей слышат».

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании в общественных местах и на транспорте QR-кодов о прививке от коронавируса. Законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта РФ предусматривал, что пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов дальнего следования потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте включены в планируемый календарь рассмотрения Госдумы на 16 декабря.

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области, представители муниципалитетов и общественники направили в профильный комитет Государственной Думы 25 предложений по готовящемуся законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах. Такое решение принято 10 декабря на сессии Законодательного собрания Иркутской области. Рассмотрение закона запланировано в ГД РФ на 16 декабря.

Предложения в законопроект от Иркутской области были сформированы депутатами областного парламента совместно с представителями общественности, медицинского сообщества, Общественной палаты Иркутской области, Ассоциации муниципальных образований. С привлечением экспертов проект закона обсуждался на депутатском штабе, в комитетах и комиссиях областного парламента.

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы

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