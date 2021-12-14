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Создатели Halo Infinite рассказали о большом количестве сложностей при разработке

Создатели Halo Infinite рассказали о большом количестве сложностей при разработке


Halo Infinite стала игрой, которая показала, что даже после провальной презентации проекта можно представить продукт, который будет высоко оценен критиками и игроками. Летом 2020 года Microsoft показала Halo Infinite, после чего получила волну хейта и перенесла дату релиза игры на 2021 год. Сейчас же Halo Infinite доступна игрокам, и у нее высокие оценки от них.

Бонни Росс, корпоративный вице-президент Microsoft и глава подразделения Halo Maker 343 Industries рассказала Cnet об огромном количестве проблем, с которыми команда столкнулась при разработке Halo Infinite. По ее словам, разработка игры осложнилась не только из-за пандемии, было и много других проблем. Во-первых, это новый движок SlipSpace, который еще не успели доработать, когда уже начали создавать Halo Infinite. Как рассказывает Бонни Росс:

Это как будто мы пытаемся управлять самолетом, пока строим самолет.

Она отмечает, что работа с движком «причиняла людям много боли». Другая проблема — необходимость сразу выпустить Halo Infinite не только на Xbox, но и на PC. При этом объединив игроков на PC в Microsoft Store с игрокам на PC в Steam.

Были и другие проблемы, Бонни Росс отмечает, что имело смысл не вводить сразу такое большое количество нововведений для Halo:

Но если бы мы могли вернуться в прошлое, есть несколько решений [которые могли помочь в разработке] — возможно, нам не стоило пробовать сразу столько нового.

Бонни Росс отмечает, что новыми моментами для серии стал релиз Free-to-Play проекта (мультиплеер Halo Infinite распространяется бесплатно). Кроме того, игрокам предложили традиционный сюжет, но с большей свободой действий в игре.

Суммарно все эти нововведения и сложности привели к задержке проекта, но Бонни Росс говорит, что «очень гордится» результатом, который предоставили игрокам.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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