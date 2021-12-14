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Спасатели эвакуировали со станции КБЖД мужчину с подозрением на инсульт

Спасатели эвакуировали со станции КБЖД мужчину с подозрением на инсульт

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда эвакуировали со станции Половинная Кругобайкальской железной дороги 53-летнего мужчину с подозрением на инсульт, сообщается на сайте БПСО.

К спасателям обратилась дочь мужчины. Она сообщила, что он упал, сильно ударился головой, и у него отказали ноги. На помощь из поселка Никола выехали четыре спасателя, врач дежурной смены и команда многоцелевого пожарно-спасательного катера «Василий Ильяшенко». Работы осложнялись волнением на воде и пониженной температурой.

По прибытии медик осмотрел пострадавшего. Было решено срочно эвакуировать мужчину для дальнейшей передачи его в лечебное учреждение. В тяжёлом состоянии в 02:30 ночи спасатели передали мужчину на базе БПСО врачам скорой помощи.

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По материалам: irk

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