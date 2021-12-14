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Спикер думы Иркутска прокоментировал ситуацию вокруг стадиона «Пионер»

Спикер думы Иркутска прокоментировал ситуацию вокруг стадиона «Пионер»

Председатель думы Иркутска Евгений Секачев 14 декабря на пресс-конференции по итогам работы за 2021 год сообщил, что сейчас правительство Иркутской области поддержало администрацию города в решении восстановить стадион «Пионер». Идут переговоры о замене земельного участка для АО «УКС города Иркутска». Чтобы уже другой участок обеспечивал залоговую массу организации. А в Октябрьском округе можно было выполнить обещание жителям и построить стадион «Пионер».

Ранее они однозначно заявили, что хотят восстановить заброшенный стадион «Пионер» и не допустить там строительства двух многоэтажек. Проблема пока только в том, что земельный участок под стадионом принадлежит АО «УКС города Иркутска», это муниципальное акционерное общество несет большую кредитную нагрузку, и поэтому сейчас земля в залоге у банка. Чтобы восстановить стадион, предстоит длительный бюджетный процесс. Об этом 14 декабря на пресс-конференции по итогам работы за 2021 год рассказал председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв.

Евгений Стекачёв:
— Нужно рассчитаться с банком, снять обременение с участка, потом администрация Иркутска должна выкупить землю у АО «УКС города Иркутска», а он стоит более ста миллионов рублей, и только после этого построить стадион «Пионер». Некоторые депутаты могут такое решение не поддержать, посчитав, что бюджетные средства можно потратить более разумно. Но жители хотят стадион, их поддержал губернатор, и я убежден, что ничего иного не будет. Сейчас идет обсуждение, как это реализовать в правовом поле. Ранее мы только одобрили компромиссное решение, предложенное администрацией, которое было на тот момент.

Стадион «Пионер» на месте заброшенного спортобъекта в Октябрьском округе Иркутска решено построить, сейчас ищут компромиссное, юридически правильное решение. Об этом заявил мэр областного центра Руслан Болотов на пресс-конференции 9 декабря.

Ранее сообщалось, что депутаты думы Иркутска предлагают построить корт на месте стадиона «Пионер» в Октябрьском округе Иркутска. Десять тысяч квадратных метров можно отдать под застройку двумя семнадцатиэтажками, а две трети участка — под спортивные объекты. Пусть и не в полноценном виде, но жители получат спортивную площадку — за такое решение народные избранники единогласно проголосовали на депутатской комиссии 26 октября. Предложение озвучил депутат , и.о. гендиректора акционерного общества «УКС города Иркутска» Александр Сафронов. При этом в 2020 году жители Октябрьского округа попросили губернатора Иркутской области Игоря Кобзева восстановить стадион, и он обещал помочь.

Предыдущая новость по этой теме:

В Иркутске на месте заброшенного пустыря построят стадион «Пионер»

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По материалам: irk

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