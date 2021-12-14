Стратегии являются ключевым жанром для PC Game Pass, считают в Xbox





Компания Microsoft в 2021 году активно развивает подписку Game Pass не только на приставках Xbox, но и на PC. Практически все новинки в последнее время выходят одновременно в Game Pass на Xbox и PC, а иногда PC Game Pass получает и эксклюзивы. Чаще всего этими эксклюзивами являются стратегии, и Microsoft отмечает, что в будущем таких игр должно становиться больше.

Генеральный менеджер Microsoft по планированию (в том числе, Game Pass) Мэтт Перси дал интервью порталу pcgamesn, в рамках которого рассказал о ключевых целях по развитию Game Pass на PC. По его словам, стратегии на PC являются одними из ключевых игр по популярности, если брать все проекты из подписки:

Стратегические игры стали одними из самых популярных игр в нашем портфолио. Они стабильно входят в десятку лучших игр каждый месяц и обеспечивают до 20% нашей ежемесячной аудитории на PC. Наша цель в Game Pass всегда заключалась в том, чтобы предложить игрокам больший выбор. И предоставить создателям больше выбора. Мы считаем, что действительно положительно влияем на жанр [стратегии] на PC, потому что делаем его более доступным для людей. Для меня безумно [круто], что кто-то приходит, может быть, ради Halo, а потом обнаруживает, что им действительно нравилось все это время Darkest Dungeon.

Мэтт Перси привел еще интересную статистику, отметив, что после присоединения к Game Pass люди играют на 20% больше в игры вне сервиса, а также пробуют на 30% больше жанров разных игр.

Напомним, что Total War: Warhammer III сразу после релиза станет доступна в Game Pass на PC. Заявлен к релизу в подписке и проект Victoria 3 — тоже в день выхода. Летом этого года стратегия Humankind присоединилась к Game Pass сразу после выхода, а осенью Age of Empires 4. Подписка предлагает множество стратегий, при этом разнонаправленных.