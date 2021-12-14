Сын Веры Сотниковой против заключения брака

Сын актрисы Веры Сотниковой, Ян считает не справедливым, что закон на стороне женщин. 42-летний Ян Никольский воспитывает двоих детей. Сын 64-летней Веры Сотниковой объяснил, почему до сих пор не женился на их матери. Ян – единственный сын актрисы, от брака с Юрием Никольским. Мужчина далек от мира шоу-бизнеса. Он работает поваром в ресторане Звенигорода. Сын Сотниковой со своей избранницей подарил актрисе двоих внуков. Никольский не спешит вести в загс мать своих детей. Мужчина признался, что с недоверием относится к институту брака. «В наше время брак похож на лохотрон похож, потому что мужчина не получает никаких прав, одни обязанности. Извините, я сейчас за всех мужчин говорю. Что в брачном листе написано у мужчины – жена делает что хочет и получает всё, что хочет. Это как рулетка. Нужно выбирать. В принципе я готов был жениться. Я спросил: «Хочешь?» Она замялась. Я ответил: «Ну и всё. Так нормально»», — пояснил Никольский. Кинозвезда не стала переубеждать сына. Сотникова отметила, что и сама не нашла счастья в семейных отношениях. Актриса выходила замуж всего один раз, за отца Яна. Супруги развелись вскоре после рождения ребенка. Мужчина обманул Веру, представившись ресторатором. На самом деле он был дворником.Вера Сотникова «Я всегда солидарна с женщинами, но сейчас подумала, что и правда. Я сама была замужем один раз в этой жизни. И один год. Я решила промолчать на эту тему, пусть сам выбирает», — отметила ведущая проекта «Битва экстрасенсов». Актриса предпочла сосредоточиться на воспитании сына — она уделяла ему всё свободное время, несмотря на постоянные съемки. Вера настаивала на том, чтобы ее ребенок получил престижное образование. Бывшая возлюбленная певца Данко и музыканта Владимира Кузьмина отправляла сына на учебу в Лондон и пыталась устроить в престижный актерский институт. Но Яну пришлось пройти долгий путь, прежде чем он смог обрести профессию мечты. «Я многое сделала. Он учился в Англии. Я думала, что там он поймет. Но экономика оказалась не его. Дальше он учился в Институте кино и телевидения, но бросил: тоже оказалось не его. Я везде бунтовала. Он поступал в Школу-студию МХАТ, всё выучил – и оказалось, что это ему не подходит», — отметила Сотникова. «Я окончил факультет кино и телевидения, но в итоге и это отбросил. Очень долго искал себя. Я самый худой повар среди ребят. С огоньком работаю. Сейчас работаю в Звенигороде, около дровяной печи, делаю настоящую неаполитанскую пиццу. Мама приехала попробовать ее, но не получилось. Было много заказов, я занят, поэтому мы даже не встретились», — рассказал Ян в эфире шоу «Звезды сошлись».