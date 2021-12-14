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«Таскомбанк» запустил пилот по выпуску е-гривны на базе Stellar

«Таскомбанк» запустил пилот по выпуску е-гривны на базе Stellar


Украинский "Таскомбанк" в партнерстве с компанией Bitt запустили пилотный проект электронной гривны на базе блокчейна Stellar. Об этом сообщила организация Stellar Development Foundation (SDF).


Целью инициативы является пилотная эмиссия электронных денег на открытом блокчейне с возможностью управления активами для эмитентов.


В рамках пилота е-гривну протестируют при выплате зарплат сотрудникам, работающим над государственным сервисом "Дія", а также в одноранговых и торговых платежах.


Председатель правления "Таскомбанка" Владимир Дубей заявил, что это сотрудничество позволит объединить банковскую систему с инфраструктурой на основе блокчейна и создать экосистему, которая "включает полный спектр банковских продуктов и операций с электронной валютой на блокчейне Stellar".


Проект реализуется под контролем Нацбанка и при поддержке Минцифры Украины. 


Напомним, в декабре 2020 года Минцифры и SDF подписали меморандум о сотрудничестве в области виртуальных активов. В июле 2021 года SDF присоединилась к Ассоциации украинских банков.


30 июня Верховная Рада приняла закон «О платежных услугах», который в том числе регламентирует общие принципы выпуска цифровых валют центробанков. В июле его подписал президент Украины Владимир Зеленский. 


В сентябре в Нацбанке заявили о возможном запуске пилота по выплатам зарплат сотрудникам Минцифры в е-гривне уже в этом году.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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