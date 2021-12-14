Tether обвинили в «незаконных и обманных» практиках

Инвесторы подали коллективный иск против эмитента стейблкоина Tether (USDT). Они обвинили компанию в "аморальных, неэтичных, дискриминационных и недобросовестных" практиках.

Истцы Мэттью Андерсон и Шоун Долифка оспорили утверждения Tether о полном обеспечении USDT активами. По их мнению, компания ввела инвесторов в заблуждение, иначе они никогда не купили бы стейблкоин.

В жалобе истцы сослались на разбирательства с участием фирмы и аффилированной с ней Bitfinex.

Андерсон и Долифка потребовали обязать Tether возместить убытки в трехкратном размере, выплатить штрафы и компенсацию за кражу личных данных, а также покрыть судебные издержки.

В Tether назвали жалобу "очередным бессмысленным иском", который подан в поисках "крупной выплаты по совершенно необоснованным претензиям".

https://twitter.com/Tether_to/status/1470531930110132226

"Бесстыдный захват денег, для которого этот судебный процесс является хрестоматийным примером, никогда не будет достоин выплаты даже одного сатоши для урегулирования спора. Bitfinex и Tether выберут агрессивную линию защиты в ходе судебного разбирательства и отобьют иск, а затем предпримут меры по возмещению ущерба", — говорится в заявлении.

В феврале компании заключили соглашение с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк по делу о финансовых операциях, связанных с потерей $850 млн. Bitfinex и Tether согласились выплатить $18,5 млн.

Урегулирование претензий со стороны Комиссии по срочной биржевой торговле США в октябре обошлось компаниям дороже — гражданский штраф составил $42,5 млн.

В сентябре суд отклонил половину претензий к Tether и Bitfinex по поданному ранее коллективному иску на $1,4 трлн.

Истцы указали в том числе и на эти процессы.

Напомним, в августе Tether опубликовала отчет аудиторской фирмы Moore Cayman, которая подтвердила 100% обеспечение USDT активами. Однако доля денежных средств и банковских депозитов в резервах составила 10%, а на 49% они состояли из коммерческих ценных бумаг.

Bloomberg обнаружил в обеспечении стейблкоина краткосрочные кредиты крупным китайским компаниям и займы криптолендинговым платформам.

В исследовательской фирме Hindenburg Research усомнились в достоверности сведений о резервах Tether и предложили награду в $1 млн за раскрытие ранее неизвестной информации о них.