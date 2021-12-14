Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Tether обвинили в «незаконных и обманных» практиках

Tether обвинили в «незаконных и обманных» практиках


Инвесторы подали коллективный иск против эмитента стейблкоина Tether (USDT). Они обвинили компанию в "аморальных, неэтичных, дискриминационных и недобросовестных" практиках.


Истцы Мэттью Андерсон и Шоун Долифка оспорили утверждения Tether о полном обеспечении USDT активами. По их мнению, компания ввела инвесторов в заблуждение, иначе они никогда не купили бы стейблкоин. 


В жалобе истцы сослались на разбирательства с участием фирмы и аффилированной с ней Bitfinex.


Андерсон и Долифка потребовали обязать Tether возместить убытки в трехкратном размере, выплатить штрафы и  компенсацию за кражу личных данных, а также покрыть судебные издержки.


В Tether назвали жалобу "очередным бессмысленным иском", который подан в поисках "крупной выплаты по совершенно необоснованным претензиям".


https://twitter.com/Tether_to/status/1470531930110132226

"Бесстыдный захват денег, для которого этот судебный процесс является хрестоматийным примером, никогда не будет достоин выплаты даже одного сатоши для урегулирования спора. Bitfinex и Tether выберут агрессивную линию защиты в ходе судебного разбирательства и отобьют иск, а затем предпримут меры по возмещению ущерба", — говорится в заявлении.


В феврале компании заключили соглашение с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк по делу о финансовых операциях, связанных с потерей $850 млн. Bitfinex и Tether согласились выплатить $18,5 млн.


Урегулирование претензий со стороны Комиссии по срочной биржевой торговле США в октябре обошлось компаниям дороже — гражданский штраф составил $42,5 млн.


В сентябре суд отклонил половину претензий к Tether и Bitfinex по поданному ранее коллективному иску на $1,4 трлн.


Истцы указали в том числе и на эти процессы. 


Напомним, в августе Tether опубликовала отчет аудиторской фирмы Moore Cayman, которая подтвердила 100% обеспечение USDT активами. Однако доля денежных средств и банковских депозитов в резервах составила 10%, а на 49% они состояли из коммерческих ценных бумаг.


Bloomberg обнаружил в обеспечении стейблкоина краткосрочные кредиты крупным китайским компаниям и займы криптолендинговым платформам.


В исследовательской фирме Hindenburg Research усомнились в достоверности сведений о резервах Tether и предложили награду в $1 млн за раскрытие ранее неизвестной информации о них.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Анна Седокова заявила, что возможно беременна
Анна Седокова заявила, что возможно беременна
Екатерина Андреева поделилась фото в купальнике и дала совет, как выглядеть молодо
Екатерина Андреева поделилась фото в купальнике и дала совет, как
Лунный календарь на 2022 год
Лунный календарь на 2022 год
Турчак заявил о жёсткой позиции "Единой России" по снятию с рассмотрения законопроекта QR-кодах на транспорте
Турчак заявил о жёсткой позиции "Единой России" по снятию с
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх
«Таскомбанк» запустил пилот по выпуску е-гривны на базе Stellar
«Таскомбанк» запустил пилот по выпуску е-гривны на базе Stellar
Tether обвинили в «незаконных и обманных» практиках
Tether обвинили в «незаконных и обманных» практиках
NYDIG привлекла $1 млрд при оценке в $7 млрд
NYDIG привлекла $1 млрд при оценке в $7 млрд
Крупнейшая фондовая биржа Бразилии запустит криптовалютные продукты
Крупнейшая фондовая биржа Бразилии запустит криптовалютные продукты
Лариса Гузеева призналась, что собственный ребенок очень обидел ее
Лариса Гузеева призналась, что собственный ребенок очень обидел ее
Блогер Варламов прогнозирует исчезновение памятников архитектуры в Иркутске
Блогер Варламов прогнозирует исчезновение памятников архитектуры в

Топ на сегодня

300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
Хорошие новости в 2021 году
Хорошие новости в 2021 году
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель опять рвет чарты — кто еще вернулся в этом году
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель
Татьяна Брухунова запечатлела сына Вагана, задувающего свечи на именинном торте
Татьяна Брухунова запечатлела сына Вагана, задувающего свечи на
Сын Яковлевой и Шальных свел лазером с лица татуировку гроба
Сын Яковлевой и Шальных свел лазером с лица татуировку гроба

Еще по теме

Отчет: 55% USDT выпустили в интересах Alameda Research и Cumberland
Альтернативное правительство Мьянмы признало Tether в качестве официальной валюты
СМИ: в Турции Tether и Shiba Inu стали конкурентами биткоину на фоне обвала лиры
Pornhub начал по-новому платить порноактрисам