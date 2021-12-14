The Anacrusis выйдет в Game Pass (на Xbox и PC) в январе





На E3 в этом году анонсировали игру The Anacrusis — кооперативный шутер, в котором игроки должны сражаться с пришельцами на космическом корабле. Сразу после релиза шутер обещали добавить в подписку Xbox Game Pass, и сегодня стала известна его дата выхода.

Игра The Anacrusis появится на Xbox One, Xbox Series X | S и PC в начале будущего года — релиз проекта запланировали на 13 января 2022 года. Об этом разработчики игры рассказали сегодня в рамках очередных дневников разработки, которые можно видеть ниже.

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В The Anacrusis смогут объединиться до 4 игроков для кооперативного прохождения миссий.