Турчак заявил о жёсткой позиции "Единой России" по снятию с рассмотрения законопроекта QR-кодах на транспорте

Вадим Карасев

"Единая Россия" заняла жесткую позицию в вопросе снятия с рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте. Об этом на на совещании президента с членами правительства заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Заместитель председателя Совета Федерации добавил, что партия получила сотни тысяч обращений, в том числе - во время декады приемов граждан.

"Люди задавали, например, справедливые вопросы, как быть в случае экстренных жизненных ситуаций. Кто-то заболел, не дай Бог, умер, случилось ЧП и надо срочно отправиться на другой конец страны. Как быть? Даже если человек сегодня сделает прививку, это не значит, что он сразу получит сертификат", — сказал Турчак.

Законопроект чувствительный, затрагивает интересы огромного количества людей, поэтому "Единая Россия" организовала его широкое общественное обсуждение, пояснил он. Перед принятием подобных решения надо посоветоваться с людьми.