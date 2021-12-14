Уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области превышает эпидпорог на 18,7%

С 6 по 12 декабря в Иркутской области отмечался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Уровень заболеваемости ОРВИ в регионе превышает эпидемических порог на 18,7%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Приангарью.

Всего за медицинской помощью с признаками ОРВИ по области обратилось 33 541 человек, из них 60% – дети. Лабораторно подтвержден диагноз гриппа у 28 взрослых и 111 детей.

В Иркутской области завершается прививочная кампания против гриппа. На сегодня привито 31,5% населения. Иммунизация проводится вакцинами «Совигрипп» (трехвалентная) и Ультрикс Квадри (четырехвалентная). Для недопущения микстинфекции прививочная кампании против гриппа и коронавируса проходит параллельно.

Чтобы привиться от гриппа необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Также в Иркутске вакцину от гриппа можно поставить в прививочном пункте в Сибэкспоцентре (режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00). Бесплатно привиться могут дети с шести месяцев, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, пациенты с хроническими заболеваниями.

За неделю в Иркутской области ОРВИ заболела 31 тысяча человек

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