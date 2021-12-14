В 2021 году в два раза увеличилось количество жалоб от заключенных в Иркутской области

В 2021 году от заключенных исправительных учреждений и СИЗО Иркутской области в адрес уполномоченного по правам человека в регионе по данным на 1 декабря поступила 1061 жалоба. Это более чем в два раза превышает показатель прошлого года — 455 жалоб. Об этом журналисту IRK.ru сообщила омбудсмен Светлана Семенова.

Более 20 жалоб поступило на пытки в пенитенциарных учреждениях, часть из них не нашла подтверждения. Все остальные объединены в одно уголовное дело, расследование которого продолжается.

Светлана Семенова:

— Очень большое внимание правозащитников к нашей пенитенциарной системе, было проведено огромное число проверок всей системы. Поэтому в этом году объем таких обращений увеличился просто многократно. За этот год к нам лично и на устном приеме, и письменно было больше 20 обращений по пыткам, и все они были направлены в следственные органы, в органы прокуратуры, часть уголовных дел была возбуждена.

Рост объясняется несколькими причинами. В частности, из-за пандемии и ограничительных мер в местах лишения свободы возникли сложности с получением медицинской помощи, были прекращены краткосрочные и длительные свидания. Плюс к этом были выявлены факты противоправных действий в отношении осужденных со стороны других осужденных. Эти резонансные дела, которые стали известны на всю Россию, и часть сотрудников арестовали, часть осужденных признали потерпевшими в рамках возбужденных уголовных дел. И это тоже породило большой объем жалоб — люди стали рассказывать о том, что с ними происходило в 2018-2020 годах.

По словам Светланы Семеновой, в прошлые годы жалоб от осужденных на неправомерные обращения омбудсмену поступало мало. «Как правило, осужденные вправе самостоятельно обратиться и в органы прокуратуры, и в следственные органы. Насколько я понимаю, они обращались, но, к сожалению, видимо, результат получали не всегда», — пояснила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование нескольких преступлений в исправительных колониях и СИЗО Иркутской области. Одно из них — уголовное дело о массовых беспорядках и дезорганизации работы ИК-15, возбужденное 10 апреля 2020 года. К уголовной ответственности привлекли 19 человек.

Установлено, что в апреле 2020 года в Ангарске несколько осуждённых ИК-15 не подчинились требованиям сотрудников, совершив в отношении последних противоправные действия. Затем они организовали массовые беспорядки и подожгли нескольких объектов промышленной зоны. Учреждению причинен серьезный ущерб.

Также в производстве находится уголовное дело по факту совершения в январе 2021 года в отношении заключенного в СИЗО-1 Иркутска действий сексуального характера с применением насилия и причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных группой заключенных. Кроме того, нескольких сотрудников обвиняют в халатности и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Завершено расследование уголовного дела об аналогичных преступлениях, совершенных в январе 2021 года в отношении заключенного ИК-6 Иркутска. Шестерых заключенных обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 17 августа 2021 года из этого уголовного дела выделен отдельный материал в отношении трех сотрудников ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области за превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по заявлениям ряда осужденных, содержавшихся в ИК-15, СИЗО № 1 и №6 по фактам нанесения побоев с применением пыток в период с апреля по декабрь 2020 года. В отдельное производство выделено шесть уголовных дел по конкретным фактам. С апреля по декабрь 2020 года в отношении 16 осужденных, содержащихся в СИЗО № 1 и №6, группой из 16 других заключенных совершены действия сексуального характера с применением насилия.

Также выделено уголовное дело по факту применения сотрудником СИЗО-6 насилия в отношении осужденных. Ранее их перевели в данное учреждение после массовых беспорядков в ИК-15 в апреле 2020 года.

СК завершил расследование нескольких преступлений в исправительных колониях и СИЗО Иркутской области

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