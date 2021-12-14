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В 2021 году в школах Алтайского края приступили к работе еще 39 победителей программы «Земский учитель»

В 2021 году в школах Алтайского края приступили к работе еще 39 победителей программы «Земский учитель»

В 2021 году в школах Алтайского края приступили к работе еще 39 победителей программы «Земский учитель», сообщает Министерство образования и науки Алтайского края. 

Они приступили к работе в школах 24 муниципальных образований Алтайского края. Это Алтайский, Баевский, Завьяловский, Заринский, Косихинский, Красногорский, Крутихинский, Кулундинский, Немецкий национальный, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Смоленский, Советский, Тальменский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский районы, города Белокуриха и Славгород.

«Действуя в сотрудничестве с органами местного самоуправления, мы стараемся создать «земским» учителям условия, позволяющие им быстрее адаптироваться на новом месте. Минобрнауки Алтайского края поддерживает тесный контакт с педагогами: создан специальный рабочий чат, где можно общаться, решать совместные задачи», – сказала начальник отдела науки, высшего образования и кадрового развития отрасли Минобрнауки Алтайского края Татьяна Манянина.

Отмечается, что программа будет продолжена и в 2022 году.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

# Общество
По материалам: edu.ru

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