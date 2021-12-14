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В Ангарске студент устроил взрыв в общежитии при изготовлении наркотика

В Ангарский городской суд поступило дело о взрыве, который студент училища олимпийского резерва устроил в общежитии при изготовлении наркотика с помощью газовых баллончиков. В результате два других студента, один из которых несовершеннолетний, получили термические ожоги лица, кистей рук, голени первой и второй степени.

Молодого человека обвиняют в незаконном приобретении и хранении марихуаны в крупном размере без цели сбыта. Санкция статьи предполагает до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Ангарского городского суда. Как следует из материалов уголовного дела, часть марихуаны студент хранил в комнате общежития.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Первое судебное заседание назначено на 16 декабря 2021 года.

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По материалам: irk

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