В центре Иркутска 14 улиц остались без света из-за аварии на сетях

Дома на 14 улицах в Октябрьском районе Иркутска остались без света из-за аварии на сетях. Отключение электроснабжения произошло 14 декабря в 11:21, сообщается в группе «Иркутской электросетевой компании» в «Телеграм».

Под отключение попала часть домов на улицах 6-я Советская, Александра Невского, Амурский проезд, Байкальская, Волжская, Донская, Ербанова, Зверева, Карла Либкнехта, Лопатина, Лыткина, Партизанская, Трудовая, Цимлянская. На место аварии уже выехала бригада Южных электрических сетей для устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 14:30.