В Дагестане прошел чемпионат по робототехнике

В Дагестане прошел чемпионат по робототехнике, сообщает Министерство образования и науки Республики Дагестан.

В нем приняли участие более 60 школьников со всей республики. Мероприятие состоялось в Дагестанском государственном университете народного хозяйства.

Конкурсанты состязались в робототехническом мастерстве в пяти номинациях: «Робо-сумо», «Путешественник», «Управляемый футбол», «Шагающий шорт-трек» и «Робофишки». В каждой из номинаций им предстояло сконструировать и запрограммировать робототехнические устройства.

«По сравнению с 2017 годом количество участников увеличилось в два раза. Ежегодно дагестанские школьники проявляют интерес к научно-техническому творчеству. Свои знания и навыки они могут применить в разработке проектов в самых различных областях, поскольку робототехника сегодня внедряется практически во все сферы жизнедеятельности людей» – подчеркнул организатор чемпионата руководитель технопарка «Кванториум» Микаил Бахмудов.