В Екатеринбурге полицейский делал закладки для повышения раскрываемости

Вадим Карасев

В Екатеринбурге задержали полицейского, который делал закладки с наркотиками с целью повысить показатель раскрываемости преступлений. Он покупал запрещенные вещества в интернете, перепродавал их, а затем задерживал покупателей.



Как сообщает Znak.com, ссылаясь на начальника ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, оперуполномоченного задержали сотрудники отдела собственной безопасности, на данный момент он отстранен от выполнения своих служебных обязанностей.

"Если сведения о причастности старшего лейтенанта к совершенному преступлению подтвердятся, его уволят по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и привлекут к предусмотренной законодательством уголовной ответственности", – сказал он.

Глава ГУ МВД также пообещал провести служебную проверку в отношении непосредственных руководителей подозреваемого, которые могли допустить ЧП и просчитаться в профилактической работе с личным составом. Против предполагаемого правонарушителя возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "б" части 4 статьи 228.1 – "Сбыт наркотиков с использование служебного положения", и частью 1 статьи 286 УК – "Превышение должностных полномочий".

Ruposters писал, что в Новосибирске недавно осудили двоих полицейских, один из которых брал взятки "Роллтоном".