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В Глазовском государственном педагогическом институте создан педагогический технопарк «Кванториум»

В Глазовском государственном педагогическом институте создан педагогический технопарк «Кванториум»

В Глазовском государственном педагогическом институте открылся педагогический технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Удмуртской Республики. 

Технопарк создан в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

«С открытием педагогического «Кванториума» возможности образовательного процесса расширяются. Студенты теперь смогут осваивать азы работы со сложным оборудованием, заниматься интересной исследовательской работой: проводить опыты, эксперименты, разрабатывать курсовые и выпускные работы, вести инновационную деятельность, реализовывать межпредметные проекты. Подготовка современного учителя выходит на качественно новый уровень», – отметила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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В Глазовском государственном педагогическом институте создан педагогический технопарк «Кванториум»
В Глазовском государственном педагогическом институте создан

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