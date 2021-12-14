В Иркутске мужчина из ревности пытался сжечь подругу и ее приятеля

Следственный отдел по Ленинскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области предъявил обвинение 30-летнему мужчине в покушении на убийство общеопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 10 декабря в квартире дома в переулке Западный Иркутска, женщина и двое мужчин выпивали алкоголь. Один из них, приревновав подругу, решил убить ее и приятеля. В соседней комнате злоумышленник поджег бумагу, дождался, пока разгорится огонь, и скрылся. Однако потерпевших спасли сотрудники МЧС.

На следующий день подозреваемого задержали сотрудники полиции. Суд заключил обвиняемого под стражу.