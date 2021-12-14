В Иркутской колонии шестеро заключенных устроили драку
Главное управление ФСИН по Иркутской области проводит проверку по факту избиения в спальне общежития исправительной колонии №6 в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Драка произошла из-за бытового конфликта с участием шести осужденных. Участники скандала госпитализированы с различными травмами. Проверку проводят сотрудники ФСИН, материалы направлены в следственные органы. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям заключенных.
Несколькими днями ранее в иркутской ИК-3 осужденный поджег рукав своей куртки, предварительно пропитав его маслом. С термическими ожогами мужчину госпитализировали. На следующий день после инцидента он скончался в больнице.Предыдущая новость по этой теме: