В Иркутской колонии шестеро заключенных устроили драку

Главное управление ФСИН по Иркутской области проводит проверку по факту избиения в спальне общежития исправительной колонии №6 в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Драка произошла из-за бытового конфликта с участием шести осужденных. Участники скандала госпитализированы с различными травмами. Проверку проводят сотрудники ФСИН, материалы направлены в следственные органы. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям заключенных.

Несколькими днями ранее в иркутской ИК-3 осужденный поджег рукав своей куртки, предварительно пропитав его маслом. С термическими ожогами мужчину госпитализировали. На следующий день после инцидента он скончался в больнице.

Осужденный скончался в больнице Иркутска после того, как поджег рукав куртки

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