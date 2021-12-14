Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Ивановской области неизвестные похитили майнинговую ферму стоимостью 2,5 млн рублей

В Ивановской области неизвестные похитили майнинговую ферму стоимостью 2,5 млн рублей

В Ивановской области неизвестные похитили майнинговую ферму стоимостью 2,5 млн рублей


У жителя города Кохма Ивановской области украли ферму для добычи криптовалют на рекордную для региона сумму. Об этом сообщают местные СМИ.


По имеющимся данным, воры забрались в квартиру и вынесли майнинговую ферму на 16 видеокарт. Стоимость оборудования составила 2,5 млн рублей.


По факту кражи открыто уголовное производство, подозреваемых разыскивают.


Напомним, в ноябре неизвестные похитили у жителя Подмосковья 100 ASIC-майнеров. Ущерб превысил 1 млн рублей.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Глава ООН призвал принять меры против «роботов-убийц»
Глава ООН призвал принять меры против «роботов-убийц»
Хестер Пирс раскритиковала главу SEC за позицию по криптовалютам
Хестер Пирс раскритиковала главу SEC за позицию по криптовалютам
Polygon начнет сжигать часть комиссий вслед за Ethereum и Binance Smart Chain
Polygon начнет сжигать часть комиссий вслед за Ethereum и Binance
Дружественная к криптовалютам компания Deel добавила поддержку Solana и стейблкоина USDC
Дружественная к криптовалютам компания Deel добавила поддержку Solana
В Ивановской области неизвестные похитили майнинговую ферму стоимостью 2,5 млн рублей
В Ивановской области неизвестные похитили майнинговую ферму
Илон Маск анонсировал продажу мерча от Tesla за Dogecoin
Илон Маск анонсировал продажу мерча от Tesla за Dogecoin
В почве нашли новый штамм бактерий, производящих биоразлагаемые полимеры
В почве нашли новый штамм бактерий, производящих биоразлагаемые
Dress Code. Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в Лос-Анджелесе. Среди гостей — Зендая, Том Холланд, Джаред Лето
Dress Code. Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Елена Проклова жестко высказалась об известном кинопродюсере
Елена Проклова жестко высказалась об известном кинопродюсере
Андрей Малахов разочаровался в звездах
Андрей Малахов разочаровался в звездах
15 проблем невысоких людей, которым окружающий мир оказался великоват
15 проблем невысоких людей, которым окружающий мир оказался великоват
Вика Цыганова едко высказалась о своем уходе из музыкального конкурса
Вика Цыганова едко высказалась о своем уходе из музыкального конкурса

Топ на сегодня

BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли криптовалютами
BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и вывели токены на $100 млн
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель опять рвет чарты — кто еще вернулся в этом году
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель
Евгений Миронов собрал звезд на премьеру "Мастера и Маргариты" и свой день рождения. Поздравить его пришли Софья и Константин Эрнст, Орбакайте, Киркоров
Евгений Миронов собрал звезд на премьеру "Мастера и
Марс в Знаке Стрельца: что нужно сделать 13 декабря 2021 года
Марс в Знаке Стрельца: что нужно сделать 13 декабря 2021 года

Еще по теме

Неизвестные похитили у жителя Подмосковья 100 ASIC-майнеров
За 2021 год в Иркутской области украли майнеры на сумму 76 млн рублей
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн гривен
СБУ: под Киевом майнеры биткоинов похитили электричество на сумму 3,5 млн гривен