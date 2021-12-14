В Ивановской области неизвестные похитили майнинговую ферму стоимостью 2,5 млн рублей

У жителя города Кохма Ивановской области украли ферму для добычи криптовалют на рекордную для региона сумму. Об этом сообщают местные СМИ.

По имеющимся данным, воры забрались в квартиру и вынесли майнинговую ферму на 16 видеокарт. Стоимость оборудования составила 2,5 млн рублей.

По факту кражи открыто уголовное производство, подозреваемых разыскивают.

Напомним, в ноябре неизвестные похитили у жителя Подмосковья 100 ASIC-майнеров. Ущерб превысил 1 млн рублей.