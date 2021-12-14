В Якутии стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Якутии открылся X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), участие в котором примут около 1500 школьников, студентов колледжей, техникумов и людей старшего поколения. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

В этом году соревнования пройдут на 32 площадках в 11 районах республики, количество компетенций увеличится до 138, а самой отдаленной площадкой чемпионата станет Арктический колледж народов Севера в поселке Черский.

Впервые будут представлены 15 новых компетенций, включая компетенцию «Хозяйка чума», на базе Арктического колледжа народов Севера в п. Черский Нижнеколымского района. Также на площадках колледжа пройдут соревнования по региональным компетенциям «Оленевод-механизатор» и «Обработчик рыбы».

Появятся новые площадки на базе мастерских, открытых в этом году по федеральному проекту «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», по компетенциям «Сварочные технологии» в Жатайском техникуме и «Спасательные работы» в Верхневилюйском техникуме.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что с учетом реализации крупнейших индустриальных проектов на территории региона развитие профессиональных компетенций и становление рабочей элиты Якутии становятся еще более актуальными задачами.

«Якутии нужны профессионалы с абсолютно новыми компетенциями не только в инновационных, но и в традиционных отраслях. Успешное участие сборной команды Якутии в национальных чемпионатах Ворлдскиллс показывает, что наши учреждения среднего профессионального образования уже сегодня работают по мировым стандартам. Наша задача – продолжать повышать статус рабочих профессий и качество обучения по этим направлениям», – подчеркнул глава республики.

Республика Саха (Якутия) входит в число регионов Арктической зоны России, где в том числе реализуются проекты, связанные с дальнейшим развитием всех сфер жизнедеятельности. В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.