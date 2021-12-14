В Киевской области майнера биткоина заподозрили в краже электричества на 1,1 млн гривен

Сотрудники "ДТЭК Киевские региональные электросети" обнаружили в лесу под Киевом незаконно подключенную ферму по добыче криптовалюты. Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на пресс-службу компании.

Во время осмотра трансформаторной подстанции закрытого сельхозпредприятия специалисты проверили находившееся по соседству охранное здание.

"К выводам силового трансформатора был подключен прикопанный кабель. На нем была зафиксирована довольно большая нагрузка", – говорится в сообщении.

Пройдя по пути прокладки кабеля, сотрудники компании нашли накрытую брезентом и замаскированную ветками землянку. В ней находилась криптовалютная ферма.

Сотрудники компании составили акт о краже электроэнергии и предъявили майнеру счет на 1,1 млн гривен (примерно $40 900).

Напомним, в начале декабря сотрудники СБУ обнаружили в Киевской области подпольную майнинговую ферму, владельцы которой предположительно похитили электроэнергию на сумму 3,5 млн гривен (свыше $128 000).