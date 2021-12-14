В Курганской области создан Штаб общественного родительского контроля

Штаб общественного родительского контроля начинает свою работу в Курганской области. Соответствующее решение было принято в ходе Областного родительского совета, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки региона.

Основные задача штаба – сбор и анализ информации по ключевым направлениям, требующим родительского внимания: «Качество питания», «Обновление инфраструктуры», «Проведение ремонтов» и «Просвещение».

«В последнее время родители, наряду с органами власти, становятся активными участниками процессов, которые происходят в образовательной среде региона. И мы понимаем, что родительский контроль – это очень важное и нужное направление. Департамент образования и науки готов сотрудничать со штабом и обсуждать актуальные вопросы и проблемы, поскольку нам важно мнение родителей», – отметил заместитель директора Департамента образования и науки области Иван Хлебников.

В настоящее время штабы родительского контроля создаются во всех регионах России.