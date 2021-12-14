В Норильске займутся развитием туризма

10:11 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: Правительство России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Он включает обновление жилищного фонда, строительство соцобъектов, предоставление выплат на покупку нового жилья, меры по развитию туризма, сообщается во вторник на сайте кабмина.

План рассчитан до 2035 года. Он, в частности, предусматривает, что в 2022 году будет разработана концепция развития туризма на территории Норильска. Со следующего года также начнут формировать целевой заказ для подготовки специалистов по направлениям «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело» для последующей работы в сфере туризма в Норильске.

Кроме того, согласно документу, в городе построят свыше 70 современных многоквартирных домов, два детсада, школу и поликлинику, будет проведён капремонт в здании для размещения центра социального обслуживания граждан. Планируется снести более 40 аварийных домов, реконструировать три жилых здания в центре города, имеющих историческую ценность.

Также предусмотрено, что до 2024 года 1860 семей получат социальные выплаты на покупку нового жилья в районах с более благоприятными природными и социально-экономическими условиями. Речь идёт об инвалидах I и II группы, инвалидах c детства и пенсионерах, которые хотят переехать из Норильска и соседней Дудинки.

Подписано соглашение о развитии Норильска

Некоторые пункты плана посвящены благоустройству территорий. Например, запланированы работы по ремонту электросетей и систем водоснабжения Норильска.

Для представителей малых и средних предприятий (МСП) в городе откроется центр «Мой бизнес», где в режиме «одного окна» они смогут получить все необходимые услуги, в том числе оформить заявку на господдержку.

На выполнение предусмотренных в плане мероприятий потребуется около 120 миллиардов рублей. Большая часть средств — 81,3 миллиарда рублей — поступит из внебюджетных источников. Из госказны на реализацию плана направят 24 миллиарда рублей, из регионального бюджета — 14,7 миллиарда рублей.

Основные проблемы Норильска связаны с суровыми климатическими условиями, из-за которых срок службы зданий и инженерной инфраструктуры сокращается.

Журавлёв: реализация соглашения о развитии Норильска позволит решить ключевые проблемы

В феврале в Москве было подписано четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в целях социально-экономического развития Норильска. Документ подписали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава администрации Норильска Дмитрий Карасёв и президент «Норильского никеля» Владимир Потанин.

Вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв заявил, что реализация соглашения позволит решить ключевые проблемы, стоящие перед городом, и кардинально изменить ситуацию в социально-экономической сфере. По его словам, необходимы срочные и серьёзные вложения в инфраструктуру и города, акценты следует сделать на безопасности и социальных вопросах.

Журавлёв также подчеркнул, что руководство Совфеда, а также профильные комитеты палаты будут следить за неукоснительным соблюдением сроков и качества реализации мероприятий по развитию Норильска.

#недвижимость #выплаты #капремонт #бизнес

151