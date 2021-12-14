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В Удмуртии в 2022 году завершится строительство трех детских садов и 11 яслей

В Удмуртии в 2022 году завершится строительство трех детских садов и 11 яслей

В Удмуртии в 2022 году завершится строительство трех детских садов и 11 яслей, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Правительства Республики Удмуртия Ярослава Семенова.

Об этом он заявил на аппаратном совещании органов госвласти.

Таким образом, в республике почти вдвое сократится дефицит мест в учреждениях.

«Как вы помните, уважаемые коллеги, 2022 год объявлен главой республики Годом образования. <…> Завершается строительство трех детских садов и 11 яслей в рамках национального проекта «Демография». Это позволит сократить дефицит мест в детских садах на 1410 мест при общей потребности в 3 тысячи. Мы практически в половину ее удовлетворим», – сказал Ярослав Семенов.

Он уточнил, что в регионе начали строительство четырех школ: в микрорайоне Столичном Ижевска, в городе Воткинске, а также Ягуле и Пычанках Завьяловского района. 

«Благодаря этому уже в следующем году в новые школы смогут пойти порядка 3 тысяч детей. Также завершается строительство долгожданной школы по улице Архитектора Берша в Ижевске на 1224 места, подходят к концу отделочные работы и проходят пусконаладочные. Строительная готовность объекта 99%», – отметил Ярослав Семенов.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».

# Общество
По материалам: edu.ru

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