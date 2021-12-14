В Усть-Куте начинают реконструкцию моста через реку Кута

Мост через реку Кута в Усть-Куте начнут восстанавливать в декабре 2021 года. Правительство Иркутской области завершило торги по определению подрядчика для проведения работ. До конца года подрядчик начнет установку городка для рабочих, доставку на место дорожно-строительной техники, закупку необходимых материалов, ограждение строительной площадки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

– Стоимость реконструкции моста через реку Кута составляет 430 миллионов рублей. Я обращался в Правительство Российской Федерации с просьбой о поддержке этого проекта, встречался с заместителем министра транспорта Российской Федерации Андреем Костюком. Правительство Российской Федерации приняло решение выделить на этот объект из федерального бюджета около 400 миллионов рублей за два года.

Мост через реку Кута разрушен ледоходом в 2013 году. Тогда обрушились одна русловая опора и два пролетных строения, позднее - еще одна опора и пролетное строение. Реконструкция моста включена в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Завершить работы планируется в конце 2023 года.

Максим Лобанов, министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области:

– Для того, чтобы восстановить мост, нужно полностью демонтировать то, что от него осталось, и возвести новое сооружение. Оно будет шире прежнего, так как габарит проезжей части не соответствует современной категории дороги. Специалисты подрядной организации сделают более широкие пролетные строения и установят новые опоры.

Протяженность нового моста составит 170 метров. Специалисты уложат асфальтобетонное покрытие на протяжении всего моста и подходах к нему, сделают барьерное ограждение, перила и освещение.

Мост расположен на автомобильной дороге Усть-Кут – Омолой. Он необходим для круглогодичной транспортной связи жителей поселка Закута и микрорайона Приленский с центральной частью города, где расположены детско-юношеские образовательные, медицинские, социальные учреждения. По мосту можно будет попасть в 29 садоводств.