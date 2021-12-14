"Веселый вечер в Лондоне": Дэвид Бекхэм с сыновьями Ромео и Крузом и дочерью Харпер посетили рождественскую ярмарку

Вадим Карасев

46-летний Дэвид Бекхэм вместе с младшими детьми, 19-летним Ромео, 16-летним Крузом и 10-летней Харпер, посетили Гайд-парк в Лондоне. Цель визита — рождественская ярмарка Winter Wonderland, которая по традиции открывается в парке в конце ноября.

Семья Бекхэм с удовольствием каталась на аттракционах и наслаждалась праздничной атмосферой.

Для полного счастья компании не хватало разве что других членов семьи: 47-летней Виктории Бекхэм и 22-летнего Бруклина. Первая, вероятно, была занята работой, а второй сейчас проводит время в США вместе со своей невестой Николой Пельтц. У молодой пары сейчас и так немало хлопот: они готовятся к предстоящей свадьбе, которую перенесли на следующий год из-за коронавируса. Ожидается, что Бруклин и Никола устроят пышное торжество с большим количеством звездных гостей.





Виктория и Дэвид БекхэмМариана Панкина