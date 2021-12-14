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Виды пива

Один из излюбленных алкогольных напитков многих – пиво. Данный напиток считается слабоалкогольным. Как правило, он отличается золотистым цветом и большим обилием пены. Его получают в результате брожения солодового сусла с пивными дрожжами, периодически добавляя внутрь него хмель.

Однако, несмотря на, казалось бы, простоту рецепта приготовления пива, существует множество разновидностей слабоалкогольного напитка, которые отличаются по вкусу, цвету и составу.

Разливное пиво

Пиво на разлив продают исключительно из бочки, в которой оно хранилось с момента его создания. Поставка пива в кегах осуществляется объемом в 20 и 30 литров. Данное пиво, обычно, любят в теплое время года, поскольку данная разновидность отличается повышенной свежестью и подавать его, как и любой хмельной напиток, необходимо охлажденным. Именно данный вид напитка чаще всего продают в барах, где за барной стойкой стоит по несколько бочонков разных видов слабоалкогольного пива.

Бутылочное пиво

Та самая разновидность, которую можно встретить в любом магазине или супермаркете. Как правило, оно продается в традиционных бутылках по половине литра с характерной зеленой покраской стекла, однако некоторые производители уходят от общепринятых цветов тары для пива. Также бутылочное пиво можно встретить в пластиковых бутылках различного объема: начиная с литра, заканчивая двумя литрами пенистого алкоголя.

Бутылочное пиво является одним из самых распространенных вариантов алкоголя на хмелю. Оно продается в фильтрованном и нефильтрованном варианте, в светлом и темном, а также может быть пастеризованным, ферментированным и сезонным. Каждая разновидность «живого» напитка в бутылке отличается особым вкусом, который каждый выбирает для себя самостоятельно.

Крафтовое пиво

С недавних пор данный вид приготовления пива стал все более и более популярным. Его особенность заключается в необычной форме хранения – слабоалкогольный напиток разливают по специализированным формам из металлических материалов. Данный вид «живого» алкоголя является лучшим видом для розничной продажи, а также длительного хранения.

Крафтовое пиво отличается тем, что в отличие от разливного и бутылочного, оно производится частными компаниями или миниатюрными пивоварнями. Производители отказываются придерживаться традиционных рецептов, поэтому варят пиво в соответствии своим выработанным рецептам, которые могут отличаться составом и способами приготовления.

# Бизнес

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