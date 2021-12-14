Вика Цыганова едко высказалась о своем уходе из музыкального конкурса

58-летняя певица Вика Цыганова со скандалом ушла из шоу «Суперстар». Артистка вскипела после того, как ее резко раскритиковали в проекте. Она заявила в своем микроблоге, что зрители ее отныне не увидят. По словам Вики Цыгановой, в шоу «Суперстар» ей не место. При этом она добавила, что иной возможности появиться на экране у нее нет. «Все оккупировано фриками и их покровителями», — высказалась звезда. Досталось от знаменитости и певице Анастасии. Но та не стала отмалчиваться и обрушилась за Вику Цыганову. Она считает, что коллега прикрывается религиозностью, а на самом деле испытывает ненависть и зависть к другим артистам.Вика Цыганова «То, что она что-то там вякает, это ее субъективное мнение», – цитирует Анастасию «Собеседник». Знаменитость уверена, что Вика Цыганова ей и в подметки не годится. По словам исполнительницы, ее коллега – «ремесленник», а она – «звезда». Также Анастасия заявила, что певица «выцыганивала» себе оценки жюри. Напомним, скандал на телепроекте разгорелся в минувшие выходные. Строгому жюри пришлось не по душе выступление Вики Цыгановой под песню «Есаул» Олега Газманова. Им не понравилось, что артистка выбрала «мужской» репертуар. Ранее звезда поделилась воспоминаниями о том, как умирал ее отец.