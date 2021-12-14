Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Вика Цыганова едко высказалась о своем уходе из музыкального конкурса

Вика Цыганова едко высказалась о своем уходе из музыкального конкурса

Вика Цыганова едко высказалась о своем уходе из музыкального конкурса
58-летняя певица Вика Цыганова со скандалом ушла из шоу «Суперстар».   Артистка вскипела после того, как ее резко раскритиковали в проекте. Она заявила в своем микроблоге, что зрители ее отныне не увидят. По словам Вики Цыгановой, в шоу «Суперстар» ей не место. При этом она добавила, что иной возможности появиться на экране у нее нет. «Все оккупировано фриками и их покровителями», — высказалась звезда. Досталось от знаменитости и певице Анастасии. Но та не стала отмалчиваться и обрушилась за Вику Цыганову. Она считает, что коллега прикрывается религиозностью, а на самом деле испытывает ненависть и зависть к другим артистам.
Вика Цыганова «То, что она что-то там вякает, это ее субъективное мнение», – цитирует Анастасию «Собеседник». Знаменитость уверена, что Вика Цыганова ей и в подметки не годится. По словам исполнительницы, ее коллега – «ремесленник», а она – «звезда». Также Анастасия заявила, что певица «выцыганивала» себе оценки жюри. Напомним, скандал на телепроекте разгорелся в минувшие выходные. Строгому жюри пришлось не по душе выступление Вики Цыгановой под песню «Есаул» Олега Газманова. Им не понравилось, что артистка выбрала «мужской» репертуар. Ранее звезда поделилась воспоминаниями о том, как умирал ее отец.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

15 проблем невысоких людей, которым окружающий мир оказался великоват
15 проблем невысоких людей, которым окружающий мир оказался великоват
Вика Цыганова едко высказалась о своем уходе из музыкального конкурса
Вика Цыганова едко высказалась о своем уходе из музыкального конкурса
Дочка Григория Лепса ходит с охраной
Дочка Григория Лепса ходит с охраной
В центре Иркутска 14 улиц остались без света из-за аварии на сетях
В центре Иркутска 14 улиц остались без света из-за аварии на сетях
Уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области превышает эпидпорог на 18,7%
Уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области превышает эпидпорог
Администрация поселка в Чунском районе незаконно продлила срок строительства стадиона
Администрация поселка в Чунском районе незаконно продлила срок
В 2021 году в два раза увеличилось количество жалоб от заключенных в Иркутской области
В 2021 году в два раза увеличилось количество жалоб от заключенных в
ИНК запустила робота для анализа данных на Ярактинском месторождении
ИНК запустила робота для анализа данных на Ярактинском месторождении
К 26 декабря в округах Иркутска установят 16 новых искусственных елей
К 26 декабря в округах Иркутска установят 16 новых искусственных елей
Виды пива
Виды пива
300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
В Киевской области майнера биткоина заподозрили в краже электричества на 1,1 млн гривен
В Киевской области майнера биткоина заподозрили в краже электричества

Топ на сегодня

BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли криптовалютами
BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и вывели токены на $100 млн
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель опять рвет чарты — кто еще вернулся в этом году
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель
Евгений Миронов собрал звезд на премьеру "Мастера и Маргариты" и свой день рождения. Поздравить его пришли Софья и Константин Эрнст, Орбакайте, Киркоров
Евгений Миронов собрал звезд на премьеру "Мастера и
Марс в Знаке Стрельца: что нужно сделать 13 декабря 2021 года
Марс в Знаке Стрельца: что нужно сделать 13 декабря 2021 года

Еще по теме

Вика Цыганова пожаловалась, что ее вырезали из шоу
Вика Цыганова поддерживает Путина потому, что он чтит традиции и любит Россию
Сергей Соседов разнес Вику Цыганову
Вика Цыганова предстала в непривычном амплуа