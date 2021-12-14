Виктор Дробыш обвинил зрителей в том, что они смотрят

Продюсер Виктор Дробыш считает, что людям показывают то, что они хотят. Виктор Дробыш уверен, что спрос рождает предложение, поэтому на новогодних огоньках так и будут показывать старый состав звезд. Сложно представить хоть одну российскую семью, которая не хотела бы собраться в новогоднюю ночь за праздничным столом и посмотреть развлекательную телепередачу, проведя вечер за душевными беседами. Многим хотелось бы увидеть что-то новое, интересное, но при этом легкое и непринужденное по ТВ. Как выяснилось, для этого россияне должны действовать сами. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш считает, что российские телезрители сами виноваты в том, что им 20 лет подряд показывают в новогоднюю ночь на «голубых огоньках» одни и те же лица.Виктор Дробыш По словам Дробыша, чтобы создатели музыкальных шоу изменили свой подход к созданию контента, надо для начала... перестать смотреть новогодние телепередачи. Продюсер уверен, что покуда россияне смотрят в Новый то, что им предлагают, ситуация не изменится. «Что заслуживает слушатель, то и получает. Видимо, зрителям этого хочется», – уверен Дробыш цитирует ura.news. Продюсер добавил, что раз россияне смотрят Киркорова и Баскова в Новый год, значит они их любят... Напомним, на прошлой неделе в Москве прошли съемки новогоднего шоу «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», которое покажут сразу после боя курантов. Помимо этого на Первом канале и «России 1» традиционно выйдут в эфир главные новогодние шоу страны.