Виктор Логинов признался, что готов идти работать дворником

Актер Виктор Логинов рассказал о своих доходах. Артист часто появляется на сцене театров и на телевидении, но его заработки все равно остаются средними. При этом опускаться до обмана поклонников он не собирается. Когда в 2006 году на экраны вышел сериал «Счастливы вместе», Виктор Логинов стал большой звездой. Тогда актер ежемесячно получал по шесть тысяч долларов, и это были действительно большие деньги. «Тогда и доллар стоил других денег, и нефть была дорогой. Первый мой гонорар в «Счастливы вместе» составлял 6000 долларов в месяц. Из этих денег часть уходила агентству, которое меня как бы предложило, часть уходила еще куда-то. Мне далеко не вся эта сумма доставалась. Потом гонорары увеличились, конечно. Появились квартира, машина, домик в Тульской области, потом и в Болгарии недвижимость. Это апартаменты, куда дети ездят отдыхать. Но все это быстро разошлось, когда все закончилось», — рассказал Логинов.Виктор Логинов В период пандемии актеру пришлось особенно тяжело. Как и многие артисты, он лишился работы. Из-за этого Логинову пришлось обратиться за государственной помощью, но выплачиваемой суммы оказалось недостаточно для закрытия всех потребностей. «В пандемию мне пришлось продать кое-что из накопившихся ненужных вещей. У меня был дом, в который мы крайне редко ездили, совсем не на Рублевке — в Тульской области. Также пришлось продать парковочное место, чтобы как-то сводить концы с концами. Это было связано с тем, что не было работы. Но мы как-то выжили», — подчеркнул артист. Сейчас ситуация стала налаживаться, но ее все равно нельзя назвать идеальной. Конечно, актер мог бы найти альтернативные способы заработка, но он не хочет наживаться на доверчивых людях. «Даже если прижмет, никаким инфоцыганством, никакими марафонами желаний я заниматься не буду. Я вообще не представляю, как у блогеров совести хватает потом смотреть людям в глаза? Хотя мне предлагали, как раз когда началась пандемия, такие марафоны вести. Если все-таки что-то случится, я пойду дворы подметать. Я два года отработал шахтером-проходчиком, два года работал спасателем в МЧС. Могу делать все, что угодно», — уверен актер. В интервью «Комсомольской правде» Логинов признался, что сейчас работает над несколькими творческими проектами. Предложений не так много, как 10 лет назад, но актера продолжают любить зрители, а для него это самое главное.