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Встречается с бывшей девушкой Даниила Квята и боится пауков: что мы знаем о гонщике "Формулы-1" Максе Ферстаппене, "укравшем" победу у Льюиса Хэмилтона

Встречается с бывшей девушкой Даниила Квята и боится пауков: что мы знаем о гонщике "Формулы-1" Максе Ферстаппене, "укравшем" победу у Льюиса Хэмилтона

12 декабря 24-летний голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал чемпионом гоночной серии "Формулы-1". Его победа стала очень громкой: во-первых, потому что он опередил знаменитого 36-летнего британца Льюиса Хэмилтона, который не уступал первое место уже семь лет, а во-вторых, потому что для самого Ферстаппена эта победа в гоночной серии стала дебютной в карьере.Сегодня о новом чемпионе "Формулы-1" говорит весь мир. Spletnik собрал самые интересные факты о спортсмене.

1. Макс родился в Бельгии в семье бывшей картингистки Софи Кумпен и бывшего гонщика "Формулы-1" Йоса Ферстаппена. Родители Макса в разводе. У Макса есть сестра Виктория, которая тоже увлекалась гонками. Вместе с отцом она поддерживает Макса на соревнованиях. Несмотря на то что Ферстаппен родился в Бельгии, он говорит, что чувствует себя больше голландцем, поэтому и выступает под флагом Нидерландов.


Макс Ферстаппен с сестрой Викторией

2. Именно родители оказали большое влияние на выбор профессии Ферстаппена-младшего. Отец привел Макса на картинг, когда тому было всего четыре года. Отец спортсмена говорит, что тот с детства проявлял большой интерес к машинам:

Максу было четыре с половиной года, когда я впервые посадил его в картинг. Это было не так страшно, как в два года, когда он водил квадроцикл. Так что у него уже был опыт регулирования скорости.

С семи лет Макс стал участвовать в соревнованиях. В возрасте восьми лет он победил в чемпионате Бельгии по картингу Belgium Championship Mini (VAS).


Макс Ферстаппен с отцом

3. Макс признавался, что его отношения с отцом были далеки от идеальных — Ферстаппен-старший резко реагировал на спортивные неудачи сына.

В гонке на чемпионате мира 2012 года я проиграл. Я расстроился, но мой отец расстроился еще сильнее и был очень мной разочарован. Мне пришлось забрать карт с обочины трассы, так как отец сказал, что я должен сделать это сам. Я хотел поговорить с ним о том, что произошло, но он не хотел со мной разговаривать. На заправке он сказал, чтобы я убирался и что он не желает со мной разговаривать,

— рассказывал Макс.


4. Макс — самый молодой пилот в истории "Формулы-1" и самый молодой победитель гонок. Выступать в "Формуле-1" он начал в 17 лет, когда у него еще даже не было водительских прав. В возрасте 18 лет и 227 дней он выиграл гонку испанского этапа сезона и стал самым молодым победителем Гран-при. После этого Международная автомобильная ассоциация изменила правила выдачи суперлицензии — теперь к участию в "Формуле-1" допускаются пилоты, достигшие 18-летнего возраста и получившие водительское удостоверение.


5. Макс Ферстаппен зарабатывает около 25 миллионов долларов в год. Сейчас его состояние оценивается в 60 миллионов долларов. Благодаря своему доходу он может позволить себе периодически пополнять свою коллекцию автомобилей. Сейчас в его гараже есть несколько роскошных автомобилей: суперэксклюзивная модель Ferrari Monza SP2, Ferrari 488 Pista и Porsche 911 GT3 RS стоимостью 400 000 долларов. Кроме того, Макс владеет частным самолетом Falcon-900EX и яхтой стоимостью 5,5 миллиона долларов. Интересно, что первой машиной Макса была скромная Renault Clio.


6. Макс увлекается и другими видами спорта. В их числе — мотогонки, футбол и велоспорт. В свободное время он также не прочь поиграть на PlayStation в FIFA. Ну и, конечно, гонщик много времени проводит в спортзале.


7. Сердце Макса несвободно — он встречается с Келли Пике, дочерью бразильского автогонщика, трехкратного чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике. Разница в возрасте между ними составляет девять лет — возлюбленной Макса 33 года.

Келли Пике — модель и бывшая девушка российского автогонщика Даниила Квята. У них есть двухлетняя дочь Пенелопа.


Макс Ферстаппен и Келли Пике

8. Макс живет в Монако. Его дом расположен в элитном районе Фонвьей. Стоимость жилья оценивается в 16 миллионов долларов.


9. Своими любимыми блюдами Макс называет томатный суп и карпаччо. Как любой спортсмен, он соблюдает определенную диету, поэтому любимыми блюдами балует себя нечасто.


10. Макс боится пауков и акул.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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