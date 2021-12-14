Wirex открыла доступ к торговле криптовалютами для жителей Украины

Британский процессинговый сервис Wirex предоставил жителям Украины доступ к покупке и обмену криптовалют, а также позволил открывать накопительные счета на базе DeFi-продуктов. Об этом ForkLog сообщили представители компании.

Верифицированные украинские пользователи могут торговать через приложение Wirex биткоином, Ethereum, Dogecoin и более чем 20 другими криптоактивами.

Накопительные криптовалютные счета на основе DeFi-продуктов под названием X-Accounts позволят получить до 16% сложных процентов на выбранные валюты в год, утверждают в компании. Проценты также могут быть зачислены в нативной валюте WXT.

По словам CTO Wirex Руслана Колодяжного, компания давно планировала выйти на украинский рынок, так как считает его перспективным.

Следующим шагом по развитию продукта в Украине станет выпуск карты, которая позволит расплачиваться криптовалютами за товары и услуги у украинских мерчантов, автоматически конвертируя цифровые валюты в гривны, а также создание виртуальной карты для Apple Pay и Google Pay.

Как сообщили в компании, в настоящее время картами MasterCard и Visa от Wirex пользуются более 4 млн человек в 130 странах.

Напомним, в 2018 году Wirex получила лицензию Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

В 2020 году компания стала лицензированным участником сети Mastercard и полноправным членом Visa.

В марте 2021 года Wirex выпустила мультивалютную карту Mastercard c поддержкой цифровых активов на территории Великобритании и Европейской экономической зоны.