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Wirex открыла доступ к торговле криптовалютами для жителей Украины

Wirex открыла доступ к торговле криптовалютами для жителей Украины


Британский процессинговый сервис Wirex предоставил жителям Украины доступ к покупке и обмену криптовалют, а также позволил открывать накопительные счета на базе DeFi-продуктов. Об этом ForkLog сообщили представители компании.


Верифицированные украинские пользователи могут торговать через приложение Wirex биткоином, Ethereum, Dogecoin и более чем 20 другими криптоактивами. 


Накопительные криптовалютные счета на основе DeFi-продуктов под названием X-Accounts позволят получить до 16% сложных процентов на выбранные валюты в год, утверждают в компании. Проценты также могут быть зачислены в нативной валюте WXT.


По словам CTO Wirex Руслана Колодяжного, компания давно планировала выйти на украинский рынок, так как считает его перспективным.


Следующим шагом по развитию продукта в Украине станет выпуск карты, которая позволит расплачиваться криптовалютами за товары и услуги у украинских мерчантов, автоматически конвертируя цифровые валюты в гривны, а также создание виртуальной карты для Apple Pay и Google Pay. 


Как сообщили в компании, в настоящее время картами MasterCard и Visa от Wirex пользуются более 4 млн человек в 130 странах.


Напомним, в 2018 году Wirex получила лицензию Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании.


В 2020 году компания стала лицензированным участником сети Mastercard и полноправным членом Visa.


В марте 2021 года Wirex выпустила мультивалютную карту Mastercard c поддержкой цифровых активов на территории Великобритании и Европейской экономической зоны.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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