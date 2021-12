Xbox представляет «красное кольцо смерти Xbox 360» в виде мерча





Подразделение Xbox часто старается сделать из своих провалов и ошибок, которые вызвали широкий общественный резонанс, некий мем или символ, чтобы сгладить негатив вокруг произошедшего события. Например, так было с Крейгом из демонстрации Halo Infinite в 2020 году, а ранее так было с «красным кольцом смерти» — одним из главных провалов Xbox.

Сегодня Microsoft представила свой новый мерч, который появился в продаже в ее официальном магазине Xbox Gear. Помимо прочего, есть мерч, который посвящен «красному кольцу смерти» с Xbox 360. Это плакат, который входит в коллекцию к 20-летию Xbox.

Плакат с красным кольцом смерти Xbox можно приобрести за $24,99. Купить можно в виде плакатов и другие обложки Power On: The Story of Xbox.