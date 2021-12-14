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Xbox Series X — самая популярная консоль года, по анализу настроений Twitter

Xbox Series X — самая популярная консоль года, по анализу настроений Twitter


Игровая приставка Xbox Series X стала самой популярной по анализу настроений в Twitter в 2021 году. Она обошла конкурентов, при этом не только текущего, но и прошлого поколения. Об этом сообщает Green Gaming, который каждый год подводит различные рейтинги. Среди этих рейтингов есть «любимые фанатами» консоли и игры, согласно результатам, собранным через Twitter.

Данный анализ настроений в Твиттере рассматривает сообщения в этой социальной сети, которые связаны с конкретной приставкой (или игрой). В зависимости от реакции на сообщение, дается положительный или отрицательный вердикт по реакции и настроению.

Результаты 2021 года показывают, что Xbox Series X получила больше положительных отзывов от игроков, чем PlayStation 5, Nintendo Switch и консоли прошлых поколений. Из этого же анализа следует, что больше всего негатива за год получила приставка PlayStation 4.

Отметим, что в том же анализе оцениваются и игры. Лидирующее место занял новый футбольный симулятор от EA — игра FIFA 22. На втором месте расположился проект Final Fantasy XIV, а тройку замыкает Forza Horizon 5.

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По материалам: newxboxone

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