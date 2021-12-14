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За 13 лет число памятников истории в Иркутской области выросло на 20%

За 13 лет число памятников истории в Иркутской области выросло на 20%

С 2008 года число памятников истории и культуры в Иркутской области увеличилось на 20%. Сейчас их количество составляет 5 155 единиц, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Виталий Соколов, руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области:
– Наш регион – единственный в Российской Федерации, где увеличивается число объектов культурного наследия. В 2008 году их было 4 312, сейчас – 5 155. Из них 4 421 — это выявленные объекты и 734 объектов, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства России, госохрана должна быть обеспечена для всех объектов культурного наследия. К началу 2030 года все регионы должны провести государственные историко-культурные экспертизы выявленных памятников и уточнить, какие их них будут включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

В Иркутской области в 2020 году в единый госреестр объектов культурного наследия включили 44 таких объектов. В их числе – дома, расположенные в центре города – на улицах Свердлова, Чехова, Фурье, Богдана Хмельницкого, комплекс жилых домов в первом посёлке ГЭС на улице Безбокова. В 2019 году таких объектов было 35. В 2018 году статус памятников получили 17 объектов, в реестр выявленных объектов культурного наследия было включено 10 объектов, ранее не стоявших на государственной охране.

Изучение выявленных объектов культурного наследия будет продолжено в 2022 году. Планируется изучить 609 зданий и сооружений. Работы проведут эксперты, аттестованные Министерством культуры РФ. Перечень объектов утвердят на заседании градостроительного совета при губернаторе Иркутской области.

Предыдущая новость по этой теме:

В Иркутской области проведут экспертизу всех выявленных объектов культурного наследия

# Актуальные новости
По материалам: irk

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