Закупки Росатома признаны самыми «прозрачными»

21:22 Автор: Павел Волин

Росатом шестой раз подряд возглавил «Национальный рейтинг прозрачности закупок — 2021». Госкорпорация признана лучшей среди государственных корпоративных заказчиков и стала обладателем высшей оценки «Гарантированная прозрачность».

В ходе расчёта рейтинга организационный комитет проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» проанализировал заявки 325 участников рейтинга. По результатам сравнительного анализа Госкорпорация «Росатом» набрала 5586 баллов и заняла 1-е место в классе государственных корпоративных закупщиков.

«Прозрачность в закупках — это прежде всего доверие. Мы понятны, прозрачны для государства, а значит, к нам больше доверия. Поэтому государство нас поддерживает, инвестирует в нас, поручая решение новых задач. Прозрачность и структурированность позволяют привлекать и иностранных инвесторов — иностранные заказчики изучают нашу систему, опыт и убеждаются в том, что средства мы расходуем эффективно, рационально и что наша система соответствует зарубежным требованиям и принципам. И это доверие позволяет получать новые заказы, развиваться и наращивать потенциал. Мы поставили себе цель быть прозрачными давно и будем дальше двигаться по этому вектору», — прокомментировал победу в рейтинге директор по закупкам, МТО и управлению качеством Госкорпорации «Росатом» Роман Зимонас.





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Госкорпорация «Росатом» является лидером отечественных рейтингов в области закупочной деятельности. В 2021 году госкорпорация уже была признана лидером по внедрению новейших технологий в закупочный процесс (по версии агентства Эксперт РА), а также получила диплом «Лучший директор по закупкам компании-субъекта 223-ФЗ» (по версии агентства RAEX), также в апреле Росатом получил благодарность Корпорации МСП «за расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков» и стал лидером рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП.

Госкорпорация постоянно совершенствует свои процессы, обеспечивающие прозрачность закупочной деятельности. Например, недавно Росатом внедрил на электронных торговых площадках (ЭТП) новый сервис по подаче обращений и жалоб в арбитражные комитеты о нарушениях в ходе проведения закупочных процедур.

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