Житель Кемерово продал дом и отдал мошенникам 3 млн рублей в попытках заработать на криптовалютах

Житель Кемерово стал жертвой мошенников, которые под видом инвестиций в криптовалюты выманили у него 3 млн рублей. Об этом сообщает МВД.

По данным правоохранителей, мужчина десять лет назад вложил через найденную в интернете брокерскую фирму 600 000 рублей в акции, однако так и не получил прибыль.

В апреле 2021 года с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником компании по оказанию помощи обманутым вкладчикам. Он заявил о выдаче компенсации потерпевшему, однако порекомендовал ему инвестировать их в криптовалюту.

Для получения "дивидендов" житель Кемерово перевел на указанный злоумышленником счет около 800 000 рублей. После ему пообещали еще большую прибыль на росте курсов криптовалют.

В итоге мужчина продал полученный в наследство дом и отправился в Новосибирск, где передал курьеру 2,2 млн рублей. Последний пообещал жителю Кемерово, что в ближайшее время специалист компании свяжется с ним, однако этого не произошло.

Правоохранители начали расследование и возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, жительница Салехарда стала жертвой мошенников, обещавших ей заработок на криптовалютной бирже, и потеряла более 7 млн рублей.