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Жительница Ачинска, подозреваемая в краже денег из банка, сама явилась в полицию

30-летняя жительница города Ачинск Красноярского края, которую подозревают в краже денег из кредитно-кассового офиса финансовой организации, сама явилась в полицию. Женщину подозревают в хищении 15 миллионов рублей, 49 500 долларов и 49 200 евро, сообщается на сайте краевого управления МВД России.

В начале декабря женщину объявили в розыск. В полицию обратилась мать подозреваемой, она и рассказала, что ее дочь работала кассиром в банке. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата».

Во время расследования оперативники проработали родственные и другие связи подозреваемой. Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать пропавшей на самом деле знает о ее местонахождении. Было решено побеседовать с ней еще раз. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию. Сейчас подозреваемая находится в отделе полиции, с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося.

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Полиция разыскивает жительницу Ачинска, похитившую деньги из банка

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По материалам: irk

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