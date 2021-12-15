16 забавных фотографий домашних питомцев, которые решили спрятаться, но найти их не составит труда

Хорошо ли вы играете в прятки? А вот ваши питомцы наверняка уверены, что они в этом мастера. Однако реальность показывает, что кошки и собаки в этом случае ведут себя как маленькие дети: думают, что спрятались хорошо, но найти их не составит и малейшего труда. Мы собрали для вас подборку случаев, когда животные стали просто «чемпионами» скрытности.

Мой пёс любит «прятаться», когда пора уходить из парка

Я пришёл с работы и повесил кофту на дверную ручку. Секунды спустя

Искать было не слишком сложно

Пушистые прятки

Мы не зря сначала упомянули детей, ведь они прячутся точно так же, и наблюдать за этим отдельное веселье. У нас есть целый пост.

Колонку накрыли старой простынёй, чтобы защитить от кошек

Если я скрою 98% своего тела, возможно, он меня не увидит

Вы меня здесь не видели

Наш пёс «прячется» от нас, когда нашкодит

Снежный пёс

Вы не можете заставить меня пойти к ветеринару

Кошка-невидимка

Взгляд из-за подушек

Мой щенок на 99% уверен, что он спрятался полностью

Он любит прятаться за занавеской, но иногда бывает слишком любопытным

Чемпион по пряткам 2021

Отличное место, чтобы спрятаться

А вот подборка фотографий диких животных, на которые невозможно смотреть без улыбки.