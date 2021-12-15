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16 забавных фотографий домашних питомцев, которые решили спрятаться, но найти их не составит труда

16 забавных фотографий домашних питомцев, которые решили спрятаться, но найти их не составит труда

Хорошо ли вы играете в прятки? А вот ваши питомцы наверняка уверены, что они в этом мастера. Однако реальность показывает, что кошки и собаки в этом случае ведут себя как маленькие дети: думают, что спрятались хорошо, но найти их не составит и малейшего труда. Мы собрали для вас подборку случаев, когда животные стали просто «чемпионами» скрытности.

Мой пёс любит «прятаться», когда пора уходить из парка

Я пришёл с работы и повесил кофту на дверную ручку. Секунды спустя

Искать было не слишком сложно

Пушистые прятки

Мы не зря сначала упомянули детей, ведь они прячутся точно так же, и наблюдать за этим отдельное веселье. У нас есть целый пост.

Колонку накрыли старой простынёй, чтобы защитить от кошек

Если я скрою 98% своего тела, возможно, он меня не увидит

Вы меня здесь не видели

Наш пёс «прячется» от нас, когда нашкодит

Снежный пёс

Вы не можете заставить меня пойти к ветеринару

Кошка-невидимка

Взгляд из-за подушек

Мой щенок на 99% уверен, что он спрятался полностью

Он любит прятаться за занавеской, но иногда бывает слишком любопытным

Чемпион по пряткам 2021

Отличное место, чтобы спрятаться

А вот подборка фотографий диких животных, на которые невозможно смотреть без улыбки.


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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16 забавных фотографий домашних питомцев, которые решили спрятаться, но найти их не составит труда
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