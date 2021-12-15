16 забавных фотографий домашних питомцев, которые решили спрятаться, но найти их не составит труда
Сегодня, 18:35
Хорошо ли вы играете в прятки? А вот ваши питомцы наверняка уверены, что они в этом мастера. Однако реальность показывает, что кошки и собаки в этом случае ведут себя как маленькие дети: думают, что спрятались хорошо, но найти их не составит и малейшего труда. Мы собрали для вас подборку случаев, когда животные стали просто «чемпионами» скрытности.
Мой пёс любит «прятаться», когда пора уходить из парка
Я пришёл с работы и повесил кофту на дверную ручку. Секунды спустя
Искать было не слишком сложно
Пушистые прятки
Мы не зря сначала упомянули детей, ведь они прячутся точно так же, и наблюдать за этим отдельное веселье. У нас есть целый пост.
Колонку накрыли старой простынёй, чтобы защитить от кошек
Если я скрою 98% своего тела, возможно, он меня не увидит
Вы меня здесь не видели
Наш пёс «прячется» от нас, когда нашкодит
Снежный пёс
Вы не можете заставить меня пойти к ветеринару
Кошка-невидимка
Взгляд из-за подушек
Мой щенок на 99% уверен, что он спрятался полностью
Он любит прятаться за занавеской, но иногда бывает слишком любопытным
Чемпион по пряткам 2021
Отличное место, чтобы спрятаться
А вот подборка фотографий диких животных, на которые невозможно смотреть без улыбки.
По материалам: Юмор